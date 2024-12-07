Demir depolarını doldurun, içinde 4 mg demir var: Etkisi takviyelerle yarışıyor
Demir vücut için en gerekli minerallerden biri. Demir eksiliği çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıksa da en önemli nedenler arasında beslenme yetersizliği yer alıyor. Demir eksiliğini önlemek için demir zengini ve kan yapıcı besinleri tüketmek gerekiyor. Peki, demir eksiliğine hangi besin iyi gelir?
Vücudun yeterince demir alamaması ya da mevcut demirin düzgün kullanılamaması, başta halsizlik ve yorgunluk olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.
DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLER
YETERSİZ BESLENME
Beslenme düzeninde demir açısından zengin gıdaların yeterince yer almaması, demir eksikliğinin başlıca nedenlerinden biri. Özellikle kırmızı et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller gibi gıdaların az tüketilmesi risk oluşturuyor.