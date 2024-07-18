Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitami kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor

Dr. Babina NM'ye göre, "Moringa yaprakları önemli miktarda demir, magnezyum ve A ve C vitaminleri içeren bir besin deposudur. Şaşırtıcı bir şekilde, tek bir moringa yaprağı porsiyonu 28 mg daha fazla sağlar. Ispanaktan ziyade demir, hemoglobin düzeylerini yükseltmek ve kırmızı kan hücresi sayısını artırmak için mükemmel bir seçimdir. Moringa yapraklarını diyetinize dahil etmek için 20-25 yaprağı ince bir şekilde ezin ve bir çay kaşığı jaggery tozuyla karıştırın. Kahvaltıyla birlikte demir seviyenizi etkili bir şekilde artırabilir ve genel sağlığı destekleyebilirsiniz."