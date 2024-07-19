Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor
Vücudunuz her zaman vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu sebeple demir, bakır, fosfor, magnezyum ve B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri içeren besinleri tüketmeniz önemlidir. Özellikle anemi sorunuyla mücadele ediyorsanız hemoglobin seviyelerini yükselten bu besinleri tüketmeye başlayabilirsiniz.
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor.