Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor

Vücudunuz her zaman vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu sebeple demir, bakır, fosfor, magnezyum ve B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri içeren besinleri tüketmeniz önemlidir. Özellikle anemi sorunuyla mücadele ediyorsanız hemoglobin seviyelerini yükselten bu besinleri tüketmeye başlayabilirsiniz.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 2

Dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu olan anemi, düşük hemoglobin seviyelerinden kaynaklanır ve genellikle yorgunluk, saç dökülmesi, nefes darlığı ve iştahsızlık gibi zayıflatıcı semptomlara neden olur.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 3

Kırmızı kan hücrelerinde bulunan, proteine bağlı önemli bir demir olan hemoglobin, oksijenin hayati organlara taşınmasında çok önemli bir rol oynar. Hemoglobin seviyeleri düştüğünde vücudun oksijen verme yeteneği azalır ve bu da çeşitli olumsuz etkilere yol açar.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 4

En yaygın tip olan demir eksikliği anemisi, vücutta yeterli miktarda hemoglobin üretecek kadar demir bulunmadığında ortaya çıkar.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 5

Bu yetersizlik hemoglobin sentezini engeller, durumu kötüleştirir ve yorgunluk gibi semptomları şiddetlendirir.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 6

Anemiyle mücadelede natüropati çok önemli bir rol oynar ve demir düzeylerini yükseltmeyi ve genel sağlığı canlandırmayı amaçlayan bütünsel çözümler sunar.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 7

PANCAR

Pancar, demir, bakır, fosfor, magnezyum ve B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri de dahil olmak üzere temel besin maddelerinin bolluğuyla ünlüdür. Bu besinler, kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik etmede ve hemoglobin seviyelerini artırmada hayati bir rol oynar. vücutta.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 8

Pancarın faydalarından yararlanmak için yaklaşık bir bardak doğranmış pancarı pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 9

Demir emilimine yardımcı olan C vitamini içeriğini arttırmak için meyve suyunu süzün ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Bu besleyici pancar suyunu sabah rutininize dahil etmek, gününüze ferahlatıcı ve demir açısından zengin bir destek sağlayabilir.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 10

ISPANAK

Ispanak, özellikle kandaki folik asit eksikliğinden kaynaklandığında anemiyi gidermek için güçlü bir ilaçtır. Yetersiz hemoglobin üretimi anemiye yol açabilir, ancak diyetinize ıspanağı dahil etmek bu durumu hafifletmeye yardımcı olabilir. B12 vitamini, folik asit ve diğer temel besin maddeleri açısından zengin olan ıspanak, hemoglobin düzeylerini artırmak ve anemiyle mücadele etmek için doğal bir çözüm sunar.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 11

Ispanağı günlük öğünlerinizin düzenli bir parçası haline getirerek yararlı etkilerini deneyimleyebilir ve genel sağlık ve refahınızı destekleyebilirsiniz.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 12

Dr. Babina NM'ye göre, "Moringa yaprakları önemli miktarda demir, magnezyum ve A ve C vitaminleri içeren bir besin deposudur. Şaşırtıcı bir şekilde, tek bir moringa yaprağı porsiyonu 28 mg daha fazla sağlar. Ispanaktan ziyade demir, hemoglobin düzeylerini yükseltmek ve kırmızı kan hücresi sayısını artırmak için mükemmel bir seçimdir. Moringa yapraklarını diyetinize dahil etmek için 20-25 yaprağı ince bir şekilde ezin ve bir çay kaşığı jaggery tozuyla karıştırın. Kahvaltıyla birlikte demir seviyenizi etkili bir şekilde artırabilir ve genel sağlığı destekleyebilirsiniz."

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 13

SİYAH SUSAM TOHUMLARI

Siyah susam tohumları anemiyle boğuşan kişiler için güçlü bir çaredir. Kalsiyum, magnezyum ve demirle dolu olan bu minik tohumlar vücuttaki demir seviyelerinin artırılmasında çok önemli bir rol oynar.

Ek olarak susam tohumlarının tüketilmesi demirin emilimine yardımcı olur ve anemiye karşı doğal bir ilaç olarak etkinliğini daha da artırır. Faydalarından yararlanmak için tohumları bir gece boyunca yarım bardak suya batırın ve ertesi sabah tüketin.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 14

Suyu depolamak ve içmek için bakır kapların kullanılması, demir seviyelerinin yükseltilmesi ve vücuttaki temel minerallerin yenilenmesi de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık faydası sunan, köklü bir uygulamadır.

Demir depolarını tıka basa dolduruyor! B1, B2, B6, B12 ve C vitamini kaynağı, kan seviyesini yükseltiyor - 15

Bakır kaplarda depolanan su, bakır iyonlarının suya sızarak yararlı özellikler kazandırdığı, oligodinamik etki adı verilen doğal bir süreçten geçer. Ayrıca bakır kaplardan içme suyunun saç sağlığını iyileştirdiği ve saç dökülmesiyle mücadele ettiği bilinmektedir. Suyunuzu bakır kaplarda saklayın ve bu geleneksel ilacın canlandırıcı etkilerinin tadını çıkarın.

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