Demir deposu en güçlü 5 doğal kaynak: Saç uzamasını da destekliyor
Demir, saç uzamasında önemli bir rol oynayan temel bir besindir. Saç köklerine oksijen taşıyan ve güçlü ve sağlıklı kalmalarını sağlayan hemoglobin üretiminde yardımcı olur. Demir eksikliği saçların incelmesine, aşırı dökülmesine ve hatta saç kaybına yol açabilir. Saç büyümenizi doğal olarak artırmak istiyorsanız, diyetinize demir açısından zengin yiyecekler eklemek harika bir başlangıçtır. İşte saç büyümesini artırmaya ve saçlarınızın gür görünmesini sağlamaya yardımcı olabilecek 5 demir açısından zengin yiyecek.
ISPANAK
Ispanak, saç büyümesi için hayati önem taşıyan demir de dahil olmak üzere bir besin deposudur. Tek bir fincan pişmiş ıspanak yaklaşık 6,4 mg demir içerir ve bu da onu bu temel mineralin en iyi bitki bazlı kaynaklarından biri yapar.