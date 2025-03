Demir deposu en güçlü 5 doğal kaynak: Saç uzamasını da destekliyor

KIRMIZI ET

Kırmızı et, özellikle yağsız et ve kuzu eti, bitki bazlı besinlerde bulunan hem olmayan demire kıyasla vücut tarafından daha kolay emilen hem demirinin en zengin kaynaklarından biridir. 100 gram yağsız et porsiyonu yaklaşık 2,7 mg demir içerir.



Neden faydalıdır: Kırmızı et, saçın gücüne, kalınlığına ve genel saç derisi sağlığına katkıda bulunan yüksek kaliteli protein, B12 vitamini ve çinko açısından zengindir.



Beslenmenize nasıl dahil edebilirsiniz: Izgara biftek, et sote yapabilir veya köri ve güveçlere kıyma ekleyerek lezzetli ve besleyici bir öğün elde edebilirsiniz.