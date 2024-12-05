Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor

Demirin en önemli görevlerinden biri; oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapımıdır. Yeterli demir olmadığında ise, vücut kan hücresi yapımında zorlanır ve doku-organlar düzgün çalışmaları için gerekli olan oksijeni alamazlar. Demir, bağışıklık sistemi ve zihinsel performans için de gereklidir.