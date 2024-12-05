Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor

Vücudunuz yaşam faaliyetlerini yerine getirmek için çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Demir de bunlardan bir tanesi. Vücudunuzdaki demir eksiliği bazı belirtilerle kendini gösterir. Hatta zamanla ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Peki, demir eksikliği neden olur?

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 1

Demirin en önemli görevlerinden biri; oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapımıdır. Yeterli demir olmadığında ise, vücut kan hücresi yapımında zorlanır ve doku-organlar düzgün çalışmaları için gerekli olan oksijeni alamazlar. Demir, bağışıklık sistemi ve zihinsel performans için de gereklidir.

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Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 2

Demir eksikliği vücudun dokularına oksijen taşımakla görevli kırmızı kan hücrelerinin yeterli ve sağlıklı miktarda bulunmaması durumudur. Demir eksikliği vücutta belirli belirtilerle ortaya çıkar.

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 3

Demir eksikliği, vücudun hemoglobin üretmek için ihtiyaç duyduğu demirin vücutta yeterli miktarda olmaması ya da vücudun demiri ememesi sonucu cilt renginin solgunlaşmasına, üşümeye, yorgunluğa, nefes darlığına ve göğüs ağrısına neden olan bir anemi türüdür.

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 4

DEMİR EKSİKLİĞİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Bazı risk gruplarında demir eksikliği görülme ihtimali daha yüksektir.

  • Hamile veya emziren kadınlar
  • 65 yaş üstü kişiler
  • 6-12 ay arası bebekler
  • 1-2 yaş aralığındaki bebekler
  • Vejetaryen bireyler
  • Sık sık kan veren kişiler
  • Kemik iliği bozukluğu veya otoimmün hastalığı olanlar
Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 5

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir bulunmaması durumu olarak tanımlanır ve pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Demir, özellikle kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynar. Eksikliği, vücudun oksijen taşıma kapasitesini etkileyebilir ve birçok belirtiye yol açabilir.

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 6

Vücutta demir seviyesi düşük olduğunda ciltte solgunlaşma, el ve ayaklarda uyuşma, baş dönmesi, göğüs ağrısı, kalp atışlarının hızlanması, nefes darlığı ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı daha sık enfeksiyon geçirme gibi belirtiler görülür.

Demir eksikliği ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. İşte demir eksikliğinden şüphelenmeniz gereken diğer belirtiler;

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 7

  • Aşırı yorgun hissetme
  • Hafif aktivitelerde bile nefes darlığı
  • Göğüs ağrısı ve kalp atış hızında değişim
  • Cilt renginde solgunluk
  • Ayağa kalkmada baş dönmesi
  • El-ayaklarda üşüme ve karıncalanma


Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 8

  • Ağız ve dilde iltihaplanma
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
  • Baş ağrısı
  • Saç dökülmesi
  • Tırnakların şeklinde bozulma ve kırılma
  • Uyku bozukluğu ve sabahları yorgun kalkma
  • Kulak çınlaması
  • Buz, toprak veya kil gibi besinleri yeme isteği
  • Depresyon ve sinir halleri gibi ruh halinde değişiklikler
Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 9

DEMİR EKSİKLİĞİ BU HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

KANSIZLIK

Demir eksikliğinin en yaygın sonucu, vücudun yeterli hemoglobin üretememesi nedeniyle ortaya çıkan anemidir. Bu durum, oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına ve sürekli yorgunluk, halsizlik gibi belirtilere yol açar.

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 10

ZAYIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Demir, bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için gereklidir. Yetersiz demir, vücudun enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını zayıflatır ve hastalıklara karşı direnç düşer.

KALP SORUNLARI

Demir eksikliği, kalbin daha fazla çalışmasına yol açabilir. Bu, kalp çarpıntılarına, düzensiz kalp atışlarına hatta kalp yetmezliğine neden olabilir. Uzun süre tedavi edilmeyen demir eksikliği, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 11

DÜŞÜK VE ERKEN DOĞUM RİSKİ

Hamilelik döneminde demir eksikliği, düşük doğum ağırlığı, erken doğum veya fetüsün gelişiminde gecikmelere yol açabilir. Aynı zamanda annenin doğum sonrası iyileşme sürecini de olumsuz etkileyebilir.

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 12

HAFIZA GÜÇLÜĞÜ

Demir eksikliği, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Çocuklarda öğrenme güçlükleri, konsantrasyon eksiklikleri ve zeka geriliği gibi sorunlara yol açabilir. Yetişkinlerde ise hafıza ve dikkat problemleri görülebilir.

Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor - 13

SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNŞARI

Demir eksikliği, sindirim sistemi üzerinde de olumsuz etki yaratabilir. Kabızlık, midede ağrı ve rahatsızlıklar gibi belirtiler yaşanabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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