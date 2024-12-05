Demir eksikliği sandığınızdan daha tehlikeli: Bu hastalığın zeminini hazırlıyor
Vücudunuz yaşam faaliyetlerini yerine getirmek için çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Demir de bunlardan bir tanesi. Vücudunuzdaki demir eksiliği bazı belirtilerle kendini gösterir. Hatta zamanla ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Peki, demir eksikliği neden olur?
Demirin en önemli görevlerinden biri; oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapımıdır. Yeterli demir olmadığında ise, vücut kan hücresi yapımında zorlanır ve doku-organlar düzgün çalışmaları için gerekli olan oksijeni alamazlar. Demir, bağışıklık sistemi ve zihinsel performans için de gereklidir.