Demir emilimini artırıp, kansızlığı bitiriyor: Sabahları tüketince tüm organları yeniliyor
Kuru üzüm en faydalı sağlıklı kuruyemişler arasında yer alır. Demir, potasyum, kalsiyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bir gece boyunca kuru üzümleri suda bekletip, sabah uyanınca tüketmek sindirim sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca karaciğeri de temizler. Daha güçlü bir bağışıklık sistemi kazandırır ve dengeli bir metabolizmayı korur. Hazırlaması kolay ve oldukça ödüllendirici olan kuru üzüm suyu, gününüze sağlıklı bir şekilde başlamanın doğal bir yoludur.
KARACİĞERİ TEMİZLER
Karaciğer genellikle kanınızı detoksifiye eder ve vücuttaki diğer işlevlerin yanı sıra yağları metabolize etmenize yardımcı olur. Kuru üzüm suyu, karaciğer detoksifikasyonuna yardımcı olmak için belirli biyokimyasal süreçleri uyararak karaciğere yardımcı olur.