Demir emilimini artırıp, kansızlığı bitiriyor: Sabahları tüketince tüm organları yeniliyor

DEMİR EMİLİMİNİ ARTIRIR VE KANSIZLIKLA SAVAŞIR

Kuru üzümler, kanda hemoglobin oluşturmaya yardımcı olan temel bir mineral olan demir açısından zengin bir kaynaktır. Kuru üzüm suyu içmek, ıslatma demirin emilime daha kolay ulaşmasını sağladığı için seviyesini büyük ölçüde artırabilir.

Anemi veya düşük demir sayımı olan kişilerde, içecek yeni kırmızı kan hücreleri oluşturmaya yardımcı olur ve vücudun her yerine oksijen tedarik eder, bu da yorgunluk, halsizlik ve baş dönmesi gibi semptomları azaltır.