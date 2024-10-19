Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor

İYOT EKSİKLİĞİ

İyot, tiroid bezi tarafından salgılanan ve metabolizma ve kemik gelişimi için hayati önem taşıyan tiroksin üretimi için gereklidir. Beş duyunun, koordinasyonun, hareketin ve sağlıklı bir sinir sisteminin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Çalışmalara göre iyot, dünya çapında zihinsel geriliği önlemek için en önemli mikro besin olarak işaretlenmiştir.



Kaynaklar:En yaygın kaynak iyotlu tuzdur. Diğer kaynaklar arasında deniz ürünleri, ekmek, yumurta, süt, yoğurt ve süt ürünleri bulunur. Deniz yosunu da iyot açısından zengindir ancak cıva gibi ağır metaller içerebileceğinden hamile kadınlar için önerilmez.

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