Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor
Vitamin eksikliği vücutta çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yorgunluk, bağışıklık sisteminin zayıflaması, zayıf kemik sağlığı ve hatta saç dökülmesi, hayati vitamin ve minerallerin eksikliğinden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarından sadece birkaçıdır. Demir, D vitamini, magnezyum ve protein, vücut üzerinde farklı etkileri olan yaygın vitamin eksiklikleridir. Peki bu vitamin eksiklikleri nasıl giderilir?
1- DEMİR EKSİKLİĞİ
En yaygın eksikliklerden biridir. Demir eksikliği mikrositer anemiye yol açabilir ve ayrıca saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Demir kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, demirle güçlendirilmiş tahıllar, bezelye, tofu, yumurta ve yağsız kırmızı et bulunur.