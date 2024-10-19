Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor

Vitamin eksikliği vücutta çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yorgunluk, bağışıklık sisteminin zayıflaması, zayıf kemik sağlığı ve hatta saç dökülmesi, hayati vitamin ve minerallerin eksikliğinden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarından sadece birkaçıdır. Demir, D vitamini, magnezyum ve protein, vücut üzerinde farklı etkileri olan yaygın vitamin eksiklikleridir. Peki bu vitamin eksiklikleri nasıl giderilir?

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 1

1- DEMİR EKSİKLİĞİ

En yaygın eksikliklerden biridir. Demir eksikliği mikrositer anemiye yol açabilir ve ayrıca saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Demir kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, demirle güçlendirilmiş tahıllar, bezelye, tofu, yumurta ve yağsız kırmızı et bulunur.

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Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 2

Demir seviyesini artıran tarif;

  • 1 Elma
  • 10 ıspanak yaprağı
  • 1 portakal
  • 2 çay kaşığı zencefil suyu
  • 5-6 nane yaprağı
  • İyice karıştırın ve bir meyve suyu yapın; süzmeyin ve içmeyin.
Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 3

2- OMEGA-3 EKSİKLİĞİ

Omega-3 iltihap giderici özelliklere sahiptir, kalp sağlığını destekler ve beyin sağlığı için çok önemlidir ancak aynı zamanda insanların sıklıkla eksikliğini çektiği yaygın bir besindir.

Kaynaklar: Yağlı balık, ceviz, chia tohumu, kenevir tohumu, keten tohumu

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 4

3- MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Magnezyum, vücudumuzda çeşitli önemli işlevleri yerine getiren 300'den fazla enzimde yardımcı faktör olarak yer alır. Günümüzde insanların bitkin, yorgun, enerjisiz hissetmesinin başlıca nedenlerinden biri magnezyum eksikliğidir. Kaju fıstığı, badem, kabak çekirdeği, bitter çikolata gibi yiyecekleri %70'in üzerinde tüketmek, diyetinize iyi miktarda magnezyum almanıza yardımcı olabilir.

Çalışmalara göre, insanların yaklaşık %50'si magnezyum eksikliğinden muzdariptir. Bu, kalp ve metabolizma için önemli olan vücudumuzdaki çok sayıda biyokimyasal reaksiyonu etkileyen bir elektrolit bozukluğudur. Titreme, mide bulantısı, kas krampları, zayıf hareket koordinasyonu ve zayıf kemik gücüne yol açabilir.

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 5

Magnezyum kaynakları;

Diyet lifi içeren herhangi bir yiyecek magnezyum açısından zengindir. Diğer kaynaklar arasında badem, kaju ve ceviz gibi kuru meyveler; baklagiller; ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler; arpa ve kinoa gibi tam tahıllar; keten, susam, kabak ve chia gibi tohumlar; muz; ve kabuklu patates bulunur.

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 6

4- D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamini kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonumuz için çok önemlidir. Güneş ışığı ana kaynak olduğundan, insanların yeterli güneş ışığına maruz kalması çok nadirdir ve bu da D Vitamini eksikliğine yol açar. Vücudunuzu günlük olarak güneş ışığına maruz bırakmanız şiddetle tavsiye edilir.

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 7

D vitamini kaynakları;

Süt, yumurta sarısı, ciğer, peynir, mantar, yağsız et ve somon gibi yağlı balıkların eti.

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 8

5- LİF EKSİKLİĞİ

Bağırsak ve sindirim sorunları günümüzde oldukça yaygındır ve bunun başlıca nedenlerinden biri de besin lifi açısından yetersiz bir diyettir. Diyet lifi ve prebiyotikler vücudumuzdaki yararlı mikroplar için besindir

Lif kaynakları: Çeşitli tahıllar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve tohumlar tüketmek günlük en az 30 gr diyet lifi alımınızı karşılamanıza yardımcı olabilir.

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 9

6- PROTEİN EKSİKLİĞİ

Her vücudun protein ihtiyacı farklıdır ve bireysel ihtiyaçlara göre tavsiye edilmelidir. Genellikle, vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 ila 1,2 gram arasında tüketilmesi önerilir. Et, kümes hayvanları, yumurta ve balık, tofu, soya, süt ürünleri, karpuz çekirdeği, kenevir tohumu, antep fıstığı tüketmek harika protein kaynaklarıdır.

Vücut sağlığınız için üç ana öğünde de protein almanız gerekir. Genellikle kahvaltıda proteini atlarız, bu ilk hatadır. Kahvaltınızda proteini atlamayın.

Protein kaynakları: Süt ve süt ürünleri: süt, lor, ayran, kuru meyveler baklagiller

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 10

7- B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B12 vitamini kırmızı kan hücreleri, enerji üretimi, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması ve sinir sistemimiz için gereklidir. Bu eksiklik bireylerin %70-100'ünü etkiler.

B12 suda çözünen bir vitamindir ve vücutta B12'yi depolayacak bir mekanizma yoktur. Fermente gıdalar, güçlendirilmiş gıdalar ve doktorunuzun reçetesiyle takviyeler seviyeleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kaynaklar: Karaciğer, kabuklu deniz ürünleri, somon, alabalık, süt ve süt ürünleri bulunur.

Demir, magnezyum, D vitamini, B12 vitaminini yükseltiyor: Vücuttaki eksikliği hasta ediyor - 11

İYOT EKSİKLİĞİ

İyot, tiroid bezi tarafından salgılanan ve metabolizma ve kemik gelişimi için hayati önem taşıyan tiroksin üretimi için gereklidir. Beş duyunun, koordinasyonun, hareketin ve sağlıklı bir sinir sisteminin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Çalışmalara göre iyot, dünya çapında zihinsel geriliği önlemek için en önemli mikro besin olarak işaretlenmiştir.

Kaynaklar:En yaygın kaynak iyotlu tuzdur. Diğer kaynaklar arasında deniz ürünleri, ekmek, yumurta, süt, yoğurt ve süt ürünleri bulunur. Deniz yosunu da iyot açısından zengindir ancak cıva gibi ağır metaller içerebileceğinden hamile kadınlar için önerilmez.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa mutlaka bir uzmana danışın.

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