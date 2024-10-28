Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur?

Vücut sağlığı için besleyici bir beslenme programını uygulamak önemli. Hem formda kalmak, hem de sağlığınızı geliştirmek için bazı besinlerin tüketimini artırabilirsiniz. Dünya genelinde pek çok ülkede temel gıdalardan biri olan mercimek, potasyum, demir ve folat gibi pek çok yararlı vitamini içinde barındırır. Peki, her gün mercimek yediğinizde vücudunuzda ne olur? İşte yanıtı.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 1

MERCİMEK TÜKETMENİN 5 ŞAŞIRTICI FAYDASI

KİLO YÖNETİMİ

Kilo vermek istiyorsanız, mercimek mükemmel bir yiyecek seçimidir; kilo kaybıyla bağlantılıdır. Mercimek düşük kalorilidir ve protein ve lif açısından zengindir. Gün boyunca kendinizi tok hissetmenizi sağlayabilir ve açlık hissini azaltabilir, bu da kilo vermenize yardımcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 2

2016 yılında American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, mercimeğin düzenli tüketiminin kilo kaybı ve kilo yönetimi üzerindeki etkisi incelenmiş ve olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 3

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLER

Diyabetten korunmak isteyen kişiler her gün bir kase mercimek yemelidir; mercimek düşük glisemik indekse sahiptir ve kan şekeri seviyelerinde ani bir artış yerine yavaş ve istikrarlı bir artışa neden olur. Mercimek yavaş sindirilir, bu da kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 4

The Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, mercimek mercimeğin kan şekeri seviyelerinde ani artışları önlemedeki etkilerini incelemiştir.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 5

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Her gün bir kase mercimek yerseniz, kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Mercimek lif, magnezyum ve potasyum açısından zengindir, bu da kalp sağlığınızı iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskinden korunmanıza yardımcı olur. Kan dolaşımınızı düzenlemeye ve kalbinizi ve kan damarlarınızı korumaya yardımcı olabilir.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 6

The British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, mercimeğin kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkisi vurgulanmıştır.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 7

VÜCUDA ENERJİ DEPOLAR

Anında enerji istiyorsanız mercimek harika bir besin seçimidir. Enerjinizi artırabilecek demir, protein, lif, karbonhidrat, vitamin ve mineraller içerir. Her gün bir kase mercimek yerseniz, enerji seviyenizi artırabilecek demir alımınızı artırabilir.

2012'de American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, mercimek gibi düşük glisemik indekse sahip besinler enerji seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 8

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Mercimek, cilt ve saç bakımınızı iyileştirmek için en iyi seçimdir; sağlıklı cilt ve saç için gerekli olan çinko, biotin ve B vitaminleri gibi vitamin ve minerallerden oluşur.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 9

Mercimekte bulunan biotin cildinizi ve saçınızı sağlıklı kılar; tırnaklarınızı ve saçınızı güçlendiren keratin üretir; ve mercimekte bulunan çinko cilt sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur.

Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur? - 10

2019 yılında Clinical and Experimental Dermatology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mercimek ile saç ve cilt sağlığı arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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