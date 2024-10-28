Demir, potasyum, folat zengini: Her gün mercimek yerseniz vücudunuzda neler olur?

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLER

Diyabetten korunmak isteyen kişiler her gün bir kase mercimek yemelidir; mercimek düşük glisemik indekse sahiptir ve kan şekeri seviyelerinde ani bir artış yerine yavaş ve istikrarlı bir artışa neden olur. Mercimek yavaş sindirilir, bu da kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.