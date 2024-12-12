Denizden gelen afrodizyak! 5000 yıl önceki yöntemle hazırlanıyor: Hafızayı güçlendirip beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor

Bottarga, ince dilimler halinde kesilerek ya da rendelenerek makarna ve salataların üzerine serpiştiriliyor. Zengin aromasıyla öne çıkan bu lezzet, zeytinyağıyla atıştırmalık olarak da tercih ediliyor. Akdeniz kültürlerinde bottarga, kutlamalar ve özel günlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kültürel ritüeller, bottarga'nın geçmişten günümüze afrodizyak olarak anılmasında etkili olmuştur. Peki, bottarga'nın faydaları neler?