Denizden gelen afrodizyak! 5000 yıl önceki yöntemle hazırlanıyor: Hafızayı güçlendirip beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor
İzmir'in Karaburun ilçesinde, özellikle yaz aylarında avlanan kefal balıklarının yumurtalarının geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen bottarga, gastronomik bir hazine olarak sofralarda yerini alıyor. Antik çağlardan beri bottarga, hem sağlıklı bir besin hem de afrodizyak olarak değerlendirilmiştir.
Zengin deniz ürün çeşitliliğiyle bilinen Karaburun'da, beş çeşidi bulunan kefal balığının bölgede "topan kefali" olarak bilinen türü hem lezzeti hem de bottarga üretimi için tercih ediliyor.