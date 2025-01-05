Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme
ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, tedaviye dirençli ağır depresyondan muzdarip bireyler için vagus siniri uyarımı cihazlarının çarpıcı sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Beyinle iç organlar arasında sinyal ileten bu cihaz, depresyon belirtilerini hafifletirken hastaların yaşam kalitesinde ve işlevselliğinde önemli iyileşmeler sağladı.
ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, ağır depresyondan şikayetçi bireyler için yeni bir umut ışığı yaktı. Tedaviye dirençli depresyon için geliştirilen vagus siniri uyarım cihazları, hastaların yaşam kalitesinde ve işlevselliğinde anlamlı iyileşmeler sağladı.