Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme

MALİYETİ ENGEL OLABİLİR

Her ne kadar sonuçlar umut vaat etse de cihazın maliyeti ve yerleştirilmesi için gereken ameliyat, tedavinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Çoğu sigorta planı bu tedaviyi kapsamadığı için araştırmacılar, Medicare ve Medicaid'in tedaviyi karşılaması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.