Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme

ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, tedaviye dirençli ağır depresyondan muzdarip bireyler için vagus siniri uyarımı cihazlarının çarpıcı sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Beyinle iç organlar arasında sinyal ileten bu cihaz, depresyon belirtilerini hafifletirken hastaların yaşam kalitesinde ve işlevselliğinde önemli iyileşmeler sağladı.

Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme - 1

ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, ağır depresyondan şikayetçi bireyler için yeni bir umut ışığı yaktı. Tedaviye dirençli depresyon için geliştirilen vagus siniri uyarım cihazları, hastaların yaşam kalitesinde ve işlevselliğinde anlamlı iyileşmeler sağladı.

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Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme - 2

 500'E YAKIN KATILIMCI 

St. Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi liderliğinde, 84 merkezde gerçekleştirilen çalışmaya 493 kişi katıldı.

Katılımcıların çoğu, depresyonun ağır etkileri nedeniyle çalışamayacak durumda olduklarını belirtti.

Araştırmada, katılımcılara vagus sinirini uyarmak üzere kalp piline benzeyen bir cihaz takıldı.

Ancak cihazların yalnızca yarısı aktif hale getirildi, böylece tedavi etkileri karşılaştırılabilir şekilde ölçüldü.

Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme - 3

CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR 

Boyundaki sol vagus sinirine bağlanan cihaz, bu siniri elektriksel uyarılarla harekete geçiriyor. Vagus siniri, beynin ruh hali düzenlemesiyle bağlantılı bölgelerine sinyal göndererek depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.

Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme - 4

12 AYDA ETKİLİ SONUÇLAR

12 aylık çalışmanın sonuçunda aktif cihaz kullanan katılımcıların büyük bir kısmı depresyon belirtilerinde önemli düşüşler yaşadı.

Dr. Charles Conway, “Hastaların birçoğunda depresyon belirtileri azalırken, yataktan çıkamayan bireylerin üretkenleştiğini ve sevdikleriyle etkileşime geçtiğini gözlemledik” dedi.

Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme - 5

MALİYETİ ENGEL OLABİLİR

Her ne kadar sonuçlar umut vaat etse de cihazın maliyeti ve yerleştirilmesi için gereken ameliyat, tedavinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Çoğu sigorta planı bu tedaviyi kapsamadığı için araştırmacılar, Medicare ve Medicaid'in tedaviyi karşılaması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Depresyon tedavisinde "hayat değiştiren" gelişme - 6

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu, vagus siniri uyarımının uzun vadeli etkilerinin kalıcı olma potansiyeli. Conway, “Bu cihaz sayesinde birçok hasta, diğer tedavilerle elde edemediği bir iyileşme süreci yaşıyor” dedi.

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