Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor

Çikolata severek tüketilen besinler arasında yer alıyor. Ancak çikolata lezzetli bir tatlıdan çok daha fazlası. Çünkü özellikle bitter çikolata tüketmek vücuda pek çok fayda sağlıyor. Çikolata, endorfin ve serotonin salgısını artırarak ruh halini iyileştirebilir. İşte bitter çikolatanın faydaları...

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 1

Çikolata, kakao ağacını, tohumlarından elde edilen bir tatlandırıcı ve lezzetli bir yiyecek olarak biliniyor. Tatlı krizleri için pratik bir çözüm olan bitter çikolatanın vücuda pek çok faydası bulunuyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 2

Magnezyum bakımından zengin olan bitter çikolata, kas fonksiyonları, sinir iletimi ve enerji üretimi gibi birçok vücut fonksiyonu için önemlidir.

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 3

Çikolatanın içerdiği bazı bileşenler, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve sindirimi iyileştirebilir.

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 4

Çikolata, serotonin ve endorfin salgısını teşvik edebilir. Bu kimyasallar, ruh halini iyileştiren ve kendimizi daha iyi hissettiren hormonlardır.

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 5

Çikolatalar haz ve tatmin duygusu sağlar ve kendimizi bu lezzetli ikramın tadını çıkarmanın duyusal deneyimi, nostalji anlarını hatırlatarak beynin ödül sistemini harekete geçirir, endorfin salgılar ve ruh halimizi iyileştirir

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 6

1. İYİ HİSSETMENİZE YARDIMCI OLUR

Çikolatalar iyi olma hissini teşvik eder: Çikolatalar, nörotransmitter olan ve genel iyi olma ve mutluluk hissini teşvik eden serotonin, dopamin ve endorfin gibi temel bileşiklerin salınımını tetikler.

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 7

2. STRESİ AZALTIR

Çikolatalarda bulunan flavonoidler, vücuttaki kortizolün (stres hormonu) varlığını düşürerek stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.

Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor - 8

3. BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Çikolataların düzenli ve orta düzeyde tüketilmesinin, beyne giden kan akışını artırdığı için (çikolatadaki flavonoidler tarafından tetiklenir) bilişsel işlevi iyileştirdiğine inanılır.

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