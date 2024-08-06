Depresyonun en tatlı ilacı! Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor
Çikolata severek tüketilen besinler arasında yer alıyor. Ancak çikolata lezzetli bir tatlıdan çok daha fazlası. Çünkü özellikle bitter çikolata tüketmek vücuda pek çok fayda sağlıyor. Çikolata, endorfin ve serotonin salgısını artırarak ruh halini iyileştirebilir. İşte bitter çikolatanın faydaları...
Çikolata, kakao ağacını, tohumlarından elde edilen bir tatlandırıcı ve lezzetli bir yiyecek olarak biliniyor. Tatlı krizleri için pratik bir çözüm olan bitter çikolatanın vücuda pek çok faydası bulunuyor.