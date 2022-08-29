Depresyonun sevimli ilacı: Bir köpeğin sadece yanında olmanın bile mutluluk hormonlarını arttırdığı görüldü

Dr. Pemberton, örnek verdiği bir vakayı anlatırken, “14 yaşındaki oğlu birkaç yıl önce kanserden ölen orta yaşlı bir kadınla konuştuğumu hatırlıyorum. Dünyası yıkılmıştı. Sürekli uyumak ve bir daha asla kalkmamak istiyordu. Ama iki çocuğu daha vardı ve onlar annelerine ihtiyaç duyuyordu.