Dermatolog açıkladı: Hava soğuduğunda cildiniz neden kızarır?
Sonbahar, kat kat giyinmenin yanı sıra cilt bakımının da öne çıktığı bir mevsim olarak dikkat çekiyor. Dermatologlar, sıcaklıkların düşmesinin ciltte kuruluk, gerginlik ve tahrişe yol açtığını belirtiyor. Bu duruma bazen “sonbahar yüzü” adı veriliyor.
Daily Mail’e konuşan Dermatolog Dr. Derrick Phillips, cilt sağlığının, dış tabaka olan epidermisi koruyan su geçirmez “cilt bariyerine” bağlı olduğunu söylüyor.
“Cilt bariyerinin amacı, iç ortamı korumaktır. Virüsleri, bakterileri ve kirleticileri dışarıda tutarken, nemi içeride hapseder. Bariyer hasar gördüğünde su dışarı sızar, tahriş edici maddeler içeri girer ve bu da kuruluk, kızarıklık ve iltihaplanmaya yol açar” diyor.