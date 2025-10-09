Dermatolog açıkladı: Hava soğuduğunda cildiniz neden kızarır?

CİLT BARİYERİNİ ZAYIFLATAN NEDENLER

Sert temizleyiciler, aşırı peeling, güneş yanığı veya retinol gibi aktif bileşenlerin aşırı kullanımı cilt bariyerini zayıflatabiliyor. Stres, yaşlanma, genetik faktörler ve bazı sağlık sorunları da dayanıklılığı azaltıyor. Dermatit, egzama ve rozasea gibi hastalıklar ise bariyeri bozarak iltihaplanmayı tetikleyebiliyor.



Dermatit: Sabun, koku veya deterjanlara karşı oluşan kırmızı, kaşıntılı ve ağrılı cilt reaksiyonu.



Egzama: Cildin nemi tutamaması sonucu kronik kuruluk, kaşıntı ve çatlamalara yol açan uzun süreli bir rahatsızlık.



Rozasea: Yanak ve burunda kalıcı kızarıklık, belirgin damarlar ve sivilce benzeri şişlikler ile karakterize yaygın bir iltihaplı hastalık.



Dr. Phillips, cilt bariyerini bir tuğla duvara benzetiyor. “Yağlar ve yağ asitleri harç gibi çalışır. Harç parçalanmaya başladığında su kaçar ve tahriş edici maddeler içeri girer” diyor.





