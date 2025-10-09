Dermatolog açıkladı: Hava soğuduğunda cildiniz neden kızarır?

Sonbahar, kat kat giyinmenin yanı sıra cilt bakımının da öne çıktığı bir mevsim olarak dikkat çekiyor. Dermatologlar, sıcaklıkların düşmesinin ciltte kuruluk, gerginlik ve tahrişe yol açtığını belirtiyor. Bu duruma bazen “sonbahar yüzü” adı veriliyor.

Daily Mail’e konuşan Dermatolog Dr. Derrick Phillips, cilt sağlığının, dış tabaka olan epidermisi koruyan su geçirmez “cilt bariyerine” bağlı olduğunu söylüyor.

“Cilt bariyerinin amacı, iç ortamı korumaktır. Virüsleri, bakterileri ve kirleticileri dışarıda tutarken, nemi içeride hapseder. Bariyer hasar gördüğünde su dışarı sızar, tahriş edici maddeler içeri girer ve bu da kuruluk, kızarıklık ve iltihaplanmaya yol açar” diyor.

HAVA KOŞULLARI CİLT SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Mevsim değişikliğiyle birlikte havadaki nem oranı düşüyor, merkezi ısıtma ise cildin nemini daha hızlı kaybetmesine neden oluyor. Dr. Phillips, “Radyatöre çok yakın oturmamaya çalışın. Bu, cildin nemini alıp götürdüğü için şaşırtıcı derecede zararlı olabilir” uyarısında bulunuyor.

Uzman, ayrıca uzun ve sıcak duşların da cilt yüzeyindeki koruyucu yağları yok ederek tahrişi artırdığını belirtiyor.

CİLT BARİYERİNİ ZAYIFLATAN NEDENLER

Sert temizleyiciler, aşırı peeling, güneş yanığı veya retinol gibi aktif bileşenlerin aşırı kullanımı cilt bariyerini zayıflatabiliyor. Stres, yaşlanma, genetik faktörler ve bazı sağlık sorunları da dayanıklılığı azaltıyor. Dermatit, egzama ve rozasea gibi hastalıklar ise bariyeri bozarak iltihaplanmayı tetikleyebiliyor.

Dermatit: Sabun, koku veya deterjanlara karşı oluşan kırmızı, kaşıntılı ve ağrılı cilt reaksiyonu.

Egzama: Cildin nemi tutamaması sonucu kronik kuruluk, kaşıntı ve çatlamalara yol açan uzun süreli bir rahatsızlık.

Rozasea: Yanak ve burunda kalıcı kızarıklık, belirgin damarlar ve sivilce benzeri şişlikler ile karakterize yaygın bir iltihaplı hastalık.

Dr. Phillips, cilt bariyerini bir tuğla duvara benzetiyor. “Yağlar ve yağ asitleri harç gibi çalışır. Harç parçalanmaya başladığında su kaçar ve tahriş edici maddeler içeri girer” diyor.


CİLT BARİYERİNİ KORUMAK MÜMKÜN

Dermatologlar, özellikle seramid, hyaluronik asit, yağ asitleri ve gliserin içeren formüllerin nemlendirme için tercih edilmesini öneriyor. Dr. Phillips, “Cildiniz tahriş olmuşsa, kızarmışsa ve mutsuzsa, nemlendirici ve onarıcı içeriklere odaklanın” diyor.

  • Mevsime uygun, nazik bir temizleyici kullanın.
  • Besleyici bir nemlendirici ve güneş kremi uygulayın.
  • Kuruluk veya hassasiyet varsa yağ bazlı temizleyicilerle nemi hapsedin.
Dr. Phillips, cilt bariyeri hasarı belirtilerinin altı ila sekiz hafta içinde doğru bakım ile onarılabileceğini söylüyor.
