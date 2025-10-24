Dermatolog açıkladı: Mevsimsel saç dökülmesi neden oluyor?
Havanın soğumasıyla birlikte saçlarının daha fazla döküldüğünü fark edenlerin sayısı artıyor. Uzmanlara göre bu durum, çoğu zaman endişe edilmesi gereken bir sağlık sorunu değil; mevsimsel bir tepki.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre ülkede 8 milyon kadın ve yaklaşık 6,5 milyon erkek bir tür saç dökülmesi yaşıyor. Bazı kişiler için bu durum yalnızca saç fırçasında biraz daha fazla tel görmekle sınırlı kalırken, diğerleri daha belirgin bir incelme fark edebiliyor.
Dermatolog Dr. Paul Farrant, “Ortalama bir insanın başında yaklaşık 100 bin saç teli bulunur. Bunların yaklaşık yüzde 10’u herhangi bir anda dökülme evresindedir” diyor.