Dermatolog açıkladı: Mevsimsel saç dökülmesi neden oluyor?

Havanın soğumasıyla birlikte saçlarının daha fazla döküldüğünü fark edenlerin sayısı artıyor. Uzmanlara göre bu durum, çoğu zaman endişe edilmesi gereken bir sağlık sorunu değil; mevsimsel bir tepki.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre ülkede 8 milyon kadın ve yaklaşık 6,5 milyon erkek bir tür saç dökülmesi yaşıyor. Bazı kişiler için bu durum yalnızca saç fırçasında biraz daha fazla tel görmekle sınırlı kalırken, diğerleri daha belirgin bir incelme fark edebiliyor.

Dermatolog Dr. Paul Farrant, “Ortalama bir insanın başında yaklaşık 100 bin saç teli bulunur. Bunların yaklaşık yüzde 10’u herhangi bir anda dökülme evresindedir” diyor.

Farrant’a göre çevresel faktörler, özellikle sıcaklık değişimleri, saçın büyüme döngüsünü etkileyebiliyor:

“Soğuk aylarda saç dökülmesi daha belirgin hale gelebilir. Bu, genellikle eylül civarında ortaya çıkan ‘mevsimsel saç dökülmesi’ olarak bilinir.”

SAÇIN DÖNGÜSÜ

Saçın büyüme süreci dört evreden oluşuyor: anagen (büyüme), katagen (geçiş), telogen (dinlenme) ve ekzojen (dökülme).

Farrant, “Her saç kökü kendi zaman çizelgesine göre çalışır. Dinlenme evresine giren saç folikülü küçülür ve sonunda yeni saçlara yer açmak için eski saç dökülür” diye anlatıyor.

Uzmanlar, mevsimsel saç dökülmesinde bu döngülerin bir kısmının eşzamanlı hale geldiğini ve bu nedenle dökülmenin bir süre daha fazla hissedildiğini belirtiyor.

D VİTAMİNİ VE MEVSİM ETKİSİ

Farrant’a göre bu durum yaz aylarında artan D vitamini seviyeleriyle bağlantılı olabilir:

“Güneş ışığına daha fazla maruz kalınması, saç köklerinin döngüsünü etkiliyor olabilir. Sıcaklıklar düştüğünde ise daha fazla saç ekzojen evreye geçer.”

İyi haber şu ki bu dökülme genellikle yaklaşık üç ay sürüyor ve kalıcı saç kaybına yol açmıyor.

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

Farrant, mevsimsel saç dökülmesinin genellikle hafif olduğunu ancak bazı durumlarda altta yatan başka sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söylüyor:

“Saçlar tutam tutam dökülüyorsa, belirgin kellik alanları oluşuyorsa veya ailede saç dökülmesi öyküsü varsa, kalıtsal kellik, sedef hastalığı ya da tiroid sorunları gibi durumlar araştırılmalı.”

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BESLENME

Saç tellerinin büyük bölümü proteinden oluştuğu için, uzman dengeli ve protein açısından zengin bir beslenme öneriyor.

Demir, çinko, folat ve omega-3 açısından zengin gıdalar saç büyümesini destekleyebilir.

Farrant ayrıca, “Taze yiyecekler tüketmek, uyku düzenine dikkat etmek ve stresi yönetmek; saç dökülmesini azaltabilecek anti-inflamatuar yaşam tarzı alışkanlıklarıdır” diyor.

Yaz aylarında daha fazla terleme nedeniyle saçın daha sık yıkanması gerektiğini, ancak kışın aşırı yıkamanın saç derisini kurutarak dökülmeyi artırabileceğini belirtiyor:

“Kışın saç derisi daha kuru olur. Aşırı şampuanlama, saçın doğal yağ dengesini bozabilir ve kaşıntılı, iltihaplı bir deriye yol açabilir.”

