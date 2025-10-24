Dermatolog açıkladı: Mevsimsel saç dökülmesi neden oluyor?

D VİTAMİNİ VE MEVSİM ETKİSİ

Farrant’a göre bu durum yaz aylarında artan D vitamini seviyeleriyle bağlantılı olabilir:



“Güneş ışığına daha fazla maruz kalınması, saç köklerinin döngüsünü etkiliyor olabilir. Sıcaklıklar düştüğünde ise daha fazla saç ekzojen evreye geçer.”



İyi haber şu ki bu dökülme genellikle yaklaşık üç ay sürüyor ve kalıcı saç kaybına yol açmıyor.



NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?



Farrant, mevsimsel saç dökülmesinin genellikle hafif olduğunu ancak bazı durumlarda altta yatan başka sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söylüyor:



“Saçlar tutam tutam dökülüyorsa, belirgin kellik alanları oluşuyorsa veya ailede saç dökülmesi öyküsü varsa, kalıtsal kellik, sedef hastalığı ya da tiroid sorunları gibi durumlar araştırılmalı.”