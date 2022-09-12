Devrim niteliğinde çalışma: Bilim insanları hava kirliliği ile kanser arasındaki bağlantıyı çözdü

Çalışmanın yazarları, “PM2.5 kirliliğinin yoğun olduğu ortamda, nefes almak, akciğerlerde kimyasal bir alarmın (interlökin-1-beta) salınmasına yol açar. Bu,iltihaplanmaya neden olur ve herhangi bir hasarın onarılmasına yardımcı olmak için akciğerlerdeki hücreleri harekete geçirir. Ancak 50 yaşındaki bir kişinin akciğerlerindeki yaklaşık her 600 binden hücreden biri zaten potansiyel olarak kanserli mutasyonlar içeriyor. Bunlar biz yaşlandıkça edinilir, ancak kimyasal alarm tarafından aktive edilene ve kanserli hale gelene kadar tamamen sağlıklı görünürler” değerlendirmesinde bulundu.



