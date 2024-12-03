Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor

Çoğu balın, hidrojen peroksit üreten kimyasallar içerdiği için bazı bakteri öldürücü özelliklere sahip olduğuna inanılır. Ancak, 1991'de Yeni Zelanda'daki Bal Araştırma Birimi'nin yaptığı bir çalışma, bir dizi baldan hidrojen peroksiti çıkardığınızda, manukanın bakteri öldürme yeteneğini koruyan tek tür olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, artık metilglioksal olarak tanımlanan ve belirli antimikrobiyal özelliklere sahip benzersiz bir bileşenin varlığıdır.