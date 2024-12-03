Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor

Manuka balı, benzersiz özellikleriyle dikkat çeken ve sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayan özel bir bal türüdür. UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Merkezi araştırmacıları, Nutrients dergisinde ilginç bir çalışma yayınladılar. Marquez Garban ve arkadaşları tarafından yayınlanan deneysel çalışmada, manuka balının östrojen pozitif meme kanseri hücre dizilerinde tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 oranında azalttığı gösterildi. Peki, manuka balının diğer faydaları neler?

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 1

Manuka balı Yeni Zelanda'da ortaya çıkmıştır ve yabani manuka ağacında otlayan arılar tarafından toplanan nektardan yapılır, bu da ona kendine özgü bir tat verir. Bu bal, güçlü antibakteriyel, antiviral, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri ile dünyaca ünlüdür.

SAĞLIK HABERLERİ

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 2

Çoğu balın, hidrojen peroksit üreten kimyasallar içerdiği için bazı bakteri öldürücü özelliklere sahip olduğuna inanılır. Ancak, 1991'de Yeni Zelanda'daki Bal Araştırma Birimi'nin yaptığı bir çalışma, bir dizi baldan hidrojen peroksiti çıkardığınızda, manukanın bakteri öldürme yeteneğini koruyan tek tür olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, artık metilglioksal olarak tanımlanan ve belirli antimikrobiyal özelliklere sahip benzersiz bir bileşenin varlığıdır.

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 3

MANUKA BALI FAYDALARI 

Antibakteriyel ve Antiviral

Zararlı bakterileri yok eder ve enfeksiyonları önler. Staphylococcus aureus ve Helicobacter pylori gibi dirençli bakterilere karşı etkilidir.

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 4

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 5

Sindirim Sistemi Sorunlarını Giderir

Reflü, mide ülseri ve hazımsızlık gibi mide-bağırsak problemlerine iyi gelir.

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 6

Yara ve Yanık İyileştirici

Yaraların iyileşmesini hızlandırır ve enfeksiyon riskini azaltır. Bu nedenle bazı tıbbi yara bantlarında Manuka balı kullanılmaktadır.

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 7

Cilt Sağlığı

Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt problemlerini hafifletir. Antibakteriyel etkisiyle ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve nem dengesini korur.

Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor - 8

Ağız ve Boğaz Sağlığı

Boğaz ağrısı, bademcik iltihabı ve diş eti enfeksiyonlarında rahatlatıcı etki sağlar.

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