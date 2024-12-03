Diğer tüm ballardan 100 kat daha faydalı: Tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 durduruyor
Manuka balı, benzersiz özellikleriyle dikkat çeken ve sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayan özel bir bal türüdür. UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Merkezi araştırmacıları, Nutrients dergisinde ilginç bir çalışma yayınladılar. Marquez Garban ve arkadaşları tarafından yayınlanan deneysel çalışmada, manuka balının östrojen pozitif meme kanseri hücre dizilerinde tümör hücrelerinin büyümesini yüzde 84 oranında azalttığı gösterildi. Peki, manuka balının diğer faydaları neler?
Manuka balı Yeni Zelanda'da ortaya çıkmıştır ve yabani manuka ağacında otlayan arılar tarafından toplanan nektardan yapılır, bu da ona kendine özgü bir tat verir. Bu bal, güçlü antibakteriyel, antiviral, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri ile dünyaca ünlüdür.