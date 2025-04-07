Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir, belirtileri neler?
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), son yıllarda Türkiye'de hem çocuklar hem de yetişkinler arasında artan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, Türkiye'de DEHB'nin çocuklar arasında görülme sıklığının %10 ila %12 arasında olduğunu belirtmektedirler. Peki, Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir, belirtileri neler?
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB ); okul öncesi dönem ve okul çağında belirgin hale gelen, sıklıkla erişkinliğe kadar süren bir bozukluktur.