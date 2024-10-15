Dışarı çıkmadan 10 bin adım atmanın 5 basit yolu
Kaslarınızı çalıştırmak ve vücut sağlığınızı koruyup kronik hastalıkların riskini azaltmak için uzmanlar her gün 10 bin adım atmanızı öneriyor. Ancak bunun için dışarı çıkmaya vakit ayıramıyorsanız evinizin veya ofisinizin sınırları içinde yürüyüş yapabilmek mümkün. İşte dışarı çıkmadan 10 bin atım atmanın basit yolları.
American Heart Association'da yayınlanan bir araştırmaya göre, yürüyüş kalp hastalıklarını azaltabilir. Yürüyüş sağlıklı bir seçenektir. Çünkü kilo vermenize ve kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir. Evinizde veya ofisinizde yürümek hedefinizi tamamlamanıza ve formda kalmanıza yardımcı olabilir.