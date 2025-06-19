Dışarıda sipariş etmemeniz gereken 4 besin: Gıda zehirlenmesine yol açabilir

ABD'de görev yapan Dr. Christine Adaeze Nwoha, dışarıda yemek yerken asla tüketmediği dört yüksek riskli gıdayı açıkladı. Dr. Nwoha, lüks olarak görülen bazı yiyeceklerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulundu.



DailyMail'de yer alan habere göre; E.coli, salmonella ve norovirüs gibi bakteriler her yıl dünya genelinde 420 binden fazla insanın ölümüne neden olurken, İngiltere’de yalnızca 2023 yılında yaklaşık 2,4 milyon kişi gıda kaynaklı hastalık geçirdi. Uzmanlara göre, hayvansal ürünler ve çiğ sebzeler bu riskin en yüksek olduğu gıdaların başında geliyor.