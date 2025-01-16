Diyabet hastaları havuç tüketebilir mi? Meğer yanlış biliyormuşuz

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLER

Tatlı tatlarına rağmen havuçlar kan şekeri seviyelerini yönetebilir. Şeker ve karbonhidrat içerdikten sonra, daha iyi bir iş yapan ve kan şekeri seviyeleri üzerinde daha güçlü bir etki oluşturan yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Çiğ havuçların GI'si genellikle 16 iken, haşlanmış havuçların GI'si 32 ila 49 arasındadır. Bu nedenle endeksi düşürmek sağlık açısından daha iyidir.