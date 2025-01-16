Diyabet hastaları havuç tüketebilir mi? Meğer yanlış biliyormuşuz
Havuçlar doğası gereği tatlıdır, ancak nişastalı olmayan sebzelerdir ve düşük doymuş kolesterol ve yağa sahiptir. İyi bir mineral ve vitamin kaynağı olmasının yanı sıra iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Ancak, diyabet hastaları genellikle havuç tüketiminden kaçınmaları konusunda uyarılır, ancak tam tersine düzenli olarak tüketmek pek çok fayda sağlayabilir.
KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLER
Tatlı tatlarına rağmen havuçlar kan şekeri seviyelerini yönetebilir. Şeker ve karbonhidrat içerdikten sonra, daha iyi bir iş yapan ve kan şekeri seviyeleri üzerinde daha güçlü bir etki oluşturan yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Çiğ havuçların GI'si genellikle 16 iken, haşlanmış havuçların GI'si 32 ila 49 arasındadır. Bu nedenle endeksi düşürmek sağlık açısından daha iyidir.