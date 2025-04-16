Diyabet, obezite ve karaciğer sağlığı: Göz ardı edemeyeceğiniz önlemler
Obezite ve diyabet genellikle karaciğer sağlığını gölgede bırakır, ancak karaciğer her iki durumda da önemli ölçüde strese girer ve potansiyel olarak alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına yol açar. Yağlı karaciğer hastalığının erken evreleri genellikle asemptomatiktir ve bu da rutin kontrolleri hayati hale getirir.
Obezite veya diyabetli kişiler kan şekeri veya kilo kontrolüne odaklanma eğilimindedir, ancak karaciğer her iki hastalıkta da en çok strese giren organlardan biridir ve genellikle göz ardı edilir.