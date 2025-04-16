Diyabet, obezite ve karaciğer sağlığı: Göz ardı edemeyeceğiniz önlemler

Doktorlar yaşam tarzı değişiklikleriyle başlamayı öneriyor. En büyük adımlardan biri kilo kontrolüdür. Yüzde beş ila on kilo kaybı bile karaciğer yağını önemli ölçüde azaltabilir. Günlük egzersiz, hatta beş günde bir 30 dakikalık yürüyüş bile uzun bir yol kat etmenize yardımcı olabilir. Çok sert bir şey olması gerekmez, önemli olan düzenli olmaktır. Yeme alışkanlıkları da önemli bir katkı sağlar. Klinisyenler daha fazla tam tahıl, meyve, sebze ve yağsız protein tüketmenizi ve tatlı, kızarmış yiyecekler ve kırmızı et alımını azaltmanızı önerir. Tatlandırılmış gazlı içecekler ve yüksek meyve suları gibi içecekler, özellikle diyabet veya obezite ile uğraşan bir birey için faydadan çok zarara neden olabilir.





