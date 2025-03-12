Diyabet ve kalp sağlığı: Kadınların neden daha çok dikkat etmeli?

6. YAŞAM TARZINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ÖNEMİ

Diyabetli kadınlar daha dikkatli olmalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri onlar için çok önemlidir.



Tam tahıllar (esmer pirinç, buğday, arpa, ragi), yağsız proteinler (balık, tavuk, yoğurt, fasulye), sağlıklı yağlar (avokado, chia tohumu, ceviz) ve lif açısından zengin yiyecekler (brokoli, mercimek, badem) gibi kalp dostu bir diyet tercih edin.



Düzenli Egzersiz kalp hastalıklarını düzenlemede çok önemli bir rol oynar. Kötü kolesterolü düşürür, kalbin verimliliğini artırır, iltihabı azaltır ve kan basıncını kontrol eder. Düzenli olarak egzersiz yapmak için en az 20 dakikanızı ayırın.



Kan şekeri seviyelerini, kolesterolü ve kan basıncını düzenli olarak kontrol edin.



Kalp hastalığı riskini azaltmak için yoga ve meditasyonla stresinizi yönetin.



