Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor

Diyabet ve yüksek kan şekeri seviyeleri hayati riskler oluşturabilir. Bunun için kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak önemlidir. Kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir. Özellikle bazı besinler var ki kan şekeri seviyesini düşürmeye ve kontrol altında tutmaya yardımcı olabiliyor.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 1

Diyabet teşhis edilmesi zor ve hayatı derinden etkileyen bir hastalık. Diyabette sinsice ilerlen belirtiler, hastalığın fark edilip kontrol altında tutulmasını zorlaştırabilir. Tip 2 diyabet, kontrol altına alınmadığında ve tehlikeli seviyelere geldiğinde sağlığı ciddi anlamda tehdit eder ve hayati risk oluşturabilir.

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Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 2

Diyabeti kontrol altına almak için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir. Diyabeti kontrol altında tutmanın yollarından biri de kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olan besinleri sofradan eksik etmemek.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 3

Kereviz tüketmenin kan şekeri üzerinde önemli bir etkisi olduğu, Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabetli kişilerde kan şekeri üzerindeki etkisini inceledi.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 4

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olmasına rağmen tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık sorunudur.Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mart 2014'ten Kasım 2014'e kadar bu çalışmayı yürüttü. Çalışmada 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi hastası (prediyabet) vardı.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 5

Bu kişiler rastgele iki gruba ayrıldı ve bir gruba kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. 12 gün boyunca, kereviz yaprağı ekstresi günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) yemekten 30 dakika önce 250 mg dozda verildi. Kereviz yaprağı ekstresi kullanıldığında, araştırmacılar tokluk şekerinde "önemli bir düşüş" olduğunu keşfetti. Tedavi sonrası, tokluk kan şekeri seviyeleri %19,5 azaldı

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 6

Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekerini ölçen bir testtir. Kanın alınmasından iki saat sonra kan testi yapılır.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 7

Bu test, araştırmacıların kerevizin kan şekeri seviyelerini düşürmede oldukça etkili olduğunu gösterdi.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 8

Kan şekerini düzenlemek için glisemik indekse dikkat etmelisiniz. Glycemik indeks veya GI, karbonhidrat içeren gıdaların nasıl değerlendirildiğini ölçmek için kullanılır. Her bir yiyeceğin tek başına tüketilmesinin kan şekerinizi nasıl etkilediğini açıklar.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 9

GI yüksek karbonhidratlar, vücut tarafından hızla parçalanan ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden olan yiyeceklerdir. Glisemik indeksleri yüksek olan yiyecekler;

  • Şeker ve şekerli yiyecekler
  • Şekerli meşrubatlar
  • Beyaz ekmek
  • Patates
  • Beyaz pirinç
Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 10

Kan şekeri, düşük veya orta GI değerine sahip gıdaların daha yavaş parçalanmasının bir sonucu olarak zamanla yükselir. Bu tür yiyecekler ise bakliyat, yulaf ve meyve ve sebzelerden oluşur.

Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor - 11

Birçok insan tip 2 diyabeti olduğunu bilmiyor. Bunun nedeni, semptomların ya çok geç ortaya çıkması ya da neredeyse hiç ortaya çıkmamasıdır. Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:

  • Geceleri sıklıkla idrara kalkmak
  • Her zaman susamış hissetmek
  • Çok yorgun hissetmek
  • Çabasız bir şekilde hızla kilo vermek
  • Genital bölgede kaşıntı veya tekrar eden pamukçuk
  • Geç iyileşen yaralar veya kesikler
  • Bulanık görüş

Ulusal Sağlık Servisi, tip 2 diyabet semptomlarından herhangi birine sahipseniz bunu kontrol etmenizi tavsiye ediyor. Uzmanlar danışmanlığında, erken aşamalarda fark edilen bu rahatsızlığı kolayca hayata geçirebilirsiniz.
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