Diyabetin en güçlü doğal ilacı: Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor

Birçok insan tip 2 diyabeti olduğunu bilmiyor. Bunun nedeni, semptomların ya çok geç ortaya çıkması ya da neredeyse hiç ortaya çıkmamasıdır. Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:





Geceleri sıklıkla idrara kalkmak

Her zaman susamış hissetmek

Çok yorgun hissetmek

Çabasız bir şekilde hızla kilo vermek

Genital bölgede kaşıntı veya tekrar eden pamukçuk

Geç iyileşen yaralar veya kesikler

Bulanık görüş

Ulusal Sağlık Servisi, tip 2 diyabet semptomlarından herhangi birine sahipseniz bunu kontrol etmenizi tavsiye ediyor. Uzmanlar danışmanlığında, erken aşamalarda fark edilen bu rahatsızlığı kolayca hayata geçirebilirsiniz.