Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor

NASIR

Özellikle ayaklarda nasır oluşumu, sürekli yüksek kan şekerinin bir başka belirtisidir. Bu durum, vücut kendini korumaya çalışırken cildin kalınlaşmasına ve sertleşmesine neden olabilir ve kan şekeri seviyeleri yüksek kalırsa kötüleşme olasılığı vardır.



Bu semptomların erken tanınması, zamanında teşhis ve tedaviyi mümkün kılarak diyabetle ilişkili daha ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur. Bu belirtilerin düzenli olarak izlenmesi, durumun daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir.



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