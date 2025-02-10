Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor

Dünya genelinde yetişkinlerin bir çoğunu etkileyen diyabet, böbrek hastalığı ve sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Kuru, çatlamış cilt, karıncalanma hissi, artan sinir hassasiyeti, enfeksiyonlar ve ellerde ve ayaklarda nasırlar gibi belirtileri tanımak, daha fazla sağlık sorununu önlemek için durumun erken teşhisi ve etkili yönetimi için çok önemlidir.

Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 1


Vücudunuz ana enerji kaynağı olarak kan şekerini (kan glikozu) kullanır ve diyabet, bu seviye çok yüksek olduğunda gelişir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin %4'ü 2022'de diyabetle yaşıyordu; bu, sürekli yüksek kan şekeri seviyeleriyle karakterize bir durumdur.


SAĞLIK HABERLERİ

Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 2

Diyabet iki çeşittir:

Tip 1 diyabetiniz varsa vücudunuz yeterli insülin üretmez. Hastalığı her yaşta geliştirebilmenize rağmen, doktorlar bunu genellikle çocuklarda ve gençlerde tespit eder. Her gün insüline ihtiyacınız olacaktır.

En yaygın diyabet türü olan tip 2, vücudun insülini uygunsuz şekilde kullanmasından kaynaklanır. Şişman veya fazla kilolu olmak veya diyabet hastası başka aile üyelerine sahip olmak, bu durumu geliştirme riskinizi artırır.


Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 3

Diyabet, böbrek hastalığı, sinir hasarı ve retinopati dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. Semptom tanıma yoluyla erken teşhis, durumun etkili bir şekilde yönetilmesi için çok önemlidir.

Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 4

Yüksek kan şekeri seviyeleri, özellikle ellerde ve ayaklarda olmak üzere ekstremitelerde çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:


Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 5

KURU VE HASSAS CİLTLER

Yaygın bir belirti, diyabetle ilişkili dehidratasyondan kaynaklanan, özellikle parmaklar ve topuklar çevresinde kuru ve çatlamış cilttir.

KARINCALANMA HİSSİ

Ekstremitelerde bir tür sinir hasarı olan periferik nöropati, yüksek kan şekerinin bir başka göstergesidir. Bu durum, ellerde ve ayaklarda kalıcı karıncalanma, uyuşma veya "iğne batması" hissine neden olabilir.


Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 6

SİNİRLİLİK

Uzun süreli yüksek kan şekeri, ellerde ve ayaklarda sinir hassasiyetini artırabilir ve ayakkabı giymek veya yazmak gibi normalde zararsız aktivitelerden kaynaklanan artan rahatsızlığa yol açabilir.

CİLT ENFEKSİYONLARI

Kan şekeri seviyeleri yüksek olan kişiler, özellikle ellerinde ve ayaklarında enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Küçük yaralar, kesikler ve kabarcıklar normalden daha yavaş iyileşebilir ve vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin zayıflaması nedeniyle enfeksiyona daha yatkın hale gelebilir.


Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 7

NASIR

Özellikle ayaklarda nasır oluşumu, sürekli yüksek kan şekerinin bir başka belirtisidir. Bu durum, vücut kendini korumaya çalışırken cildin kalınlaşmasına ve sertleşmesine neden olabilir ve kan şekeri seviyeleri yüksek kalırsa kötüleşme olasılığı vardır.

Bu semptomların erken tanınması, zamanında teşhis ve tedaviyi mümkün kılarak diyabetle ilişkili daha ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur. Bu belirtilerin düzenli olarak izlenmesi, durumun daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir.

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