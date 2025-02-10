Diyabetin işareti olabilir: Ellerde ve ayaklarda ortaya çıkıyor
Dünya genelinde yetişkinlerin bir çoğunu etkileyen diyabet, böbrek hastalığı ve sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Kuru, çatlamış cilt, karıncalanma hissi, artan sinir hassasiyeti, enfeksiyonlar ve ellerde ve ayaklarda nasırlar gibi belirtileri tanımak, daha fazla sağlık sorununu önlemek için durumun erken teşhisi ve etkili yönetimi için çok önemlidir.
Vücudunuz ana enerji kaynağı olarak kan şekerini (kan glikozu) kullanır ve diyabet, bu seviye çok yüksek olduğunda gelişir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin %4'ü 2022'de diyabetle yaşıyordu; bu, sürekli yüksek kan şekeri seviyeleriyle karakterize bir durumdur.