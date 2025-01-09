Diyet kola: Kimsenin size söylemediği 5 yan etki

BEYNİNİZ AÇLIK SİNYALLERİNİ KARIŞTIRABİLİR

Diyet kola, beyninizi şeker tükettiğinizi düşünmeye kandıran yapay tatlandırıcılar içerir. Bu karışıklık, beyninizin açlığı düzenleme konusundaki doğal yeteneğini bozabilir. Aspartam veya sukraloz gibi yapay tatlandırıcılar, daha şekerli veya yüksek kalorili yiyecekler istemenize neden olabilir ve bu da uzun vadede aşırı yemeye yol açabilir. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yapay tatlandırıcılar doğası gereği tatlıdır, şeker bağımlılığını ve isteklerini teşvik eder.