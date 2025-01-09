Diyet kola: Kimsenin size söylemediği 5 yan etki
Diyet kola içmek kalorileri azaltmak için akıllıca bir seçim gibi görünse de, yan etkileri dikkate değerdir. Bağırsak sağlığınızı etkilemekten açlık sinyallerinizi bozmaya kadar, riskler çoğu insanın düşündüğünün ötesine geçer. İşte herkesin bilmesi gereken bu gazlı favorinin 5 gizli etkisi.
Diyet kolanın sıfır kalori ve düşük şeker vaadi sayesinde şekerli içeceklere suçluluk duymadan bir alternatif olduğuna inanılıyor. Ancak gerçekten göründüğü kadar zararsız mı?