Eğer ki spor yapan bir bireyseniz, kaslarınızın uğradığı tahribatı iyileştirmek için daha fazla protein tüketmeniz sizin için önemli bir nokta.

Tabii ki spor yapıyor olmanız aldığınız protein miktarında kısıtlama yapmamanız gerektiği anlamına gelmiyor.

Çünkü hali hazırda vücudumuza ihtiyaç olandan fazla giren her besin (protein de olsa) bedenimizde yağlanma yapar.