Diyet yapmadan 5 adımda kilo verin! Vücuttaki yağlardan kurtulmanın en kolay yolu

1-UYKU DÜZENİ ŞART

Düzenli uyku ve kilo verme arasındaki bağlantı oldukça garip gelebilir. Ancak kilo vermenin temelinde düzenli uyku yer alıyor. Yeteri kadar uyumadığınız zaman vücudunuzda ödem birikiyor.



Bu durumda da olduğunuzda daha kilolu görünebilirsiniz. Bunun yanı sıra gece geç saatlere kadar aakta kalmak çok fazla yemek yeme ihtiyacını ortaya çıkarır. Bu durumda da aldığınız kalori miktarı artar.