Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda

Diyet yapmadan kilo vermek ve kilonuzu kontrol altında tutmak mümkün. Uzun soluklu diyetler ya da sağlıksız kısa sürede kilo vermeyi hedefleyen şok diyetler yerine günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek vücudunuzdaki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı değiştirdiğiniz de ve düzenli bir rutin oluşturduğunuzda diyetsiz zayıflayabilirsiniz. İşte diyet yapmadan kilo vermenize destek olacak 6 harika öneri.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 1

Kilo vermek istiyor ancak diyet yapma fikrine yanaşmıyorsanız hayatınızı kolaylaştıracak birkaç ipucu var. Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin ve kilo kontrolü yapmak için günlük alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz.

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Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 2

Sağlıklı beslenme alışkanlığı, düzenli egzersiz ve düzenli uyku sayesinde vücudunuzun dinamikliğini koruyabilmeniz de mümkün.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 3

1- DENGELİ BESLENME

Protein, karbonhidrat ve yağları dengeli bir şekilde tüketin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tercih edin. Porsiyonlarınızı kontrol edin ve aşırı yemek yemekten kaçının. Küçük tabaklar kullanmak ve yavaş yemek yemek faydalı olabilir.

Şekerli içeceklerden, atıştırmalıklardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Bunlar genellikle yüksek kalori içerir ve besin değeri düşüktür.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 4

2- ŞEKER TÜKETİMİNE EKSTRA DİKKAT

Şeker hem sağlığa çok zararlıdır hem de kilo vermenizin önündeki en büyük engellerden biridir. Tüketilmesi kesinlikle keyifli olan ancak vücutta yağların depolanmasına sebep olan şeker zayıflamayı zorlaştırıyor.

Şekeri tükettikçe vücudunuz daha fazla istemeye başlar ve her defasında daha çok tüketirsiniz. Bu durumda istenmeyen vücut şekline sahip olmanıza neden olur. Kilo vermek istiyorsanız mutlaka şeker tüketimini tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekir.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 5

3- AKŞAMLARI HAFİF BESLENİN

Kilo vermek istiyorsanız öğün atlamadan beslenmeniz gerekir. Ayrıca akşam yemeklerinde tükettiğiniz besinler konusunda daha dikkatli olmalısınız. akşam yemeklerinde sebze gibi hafif besinleri tercih etmeniz diyet yapmasanız dahi kilo vermenize yardımcı olur.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 6

Yağ içeriği yüksek, soslu yemekleri tercih etmek yerine su ve lif içeriği yüksek kalorisi düşük mevsime uygun sebzeleri tercih etmeniz önerilir.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 7

4- EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Yürüyüş, koşu, bisiklet veya yüzme gibi aerobik egzersizler kalori yakmanıza ve kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olur.

Kas kütlenizi artırmak metabolizmanızı hızlandırabilir. Haftada birkaç kez ağırlık çalışması yapmayı düşünebilirsiniz. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz yapmayı hedefleyin.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 8

5- UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Kilo verebilmek için düzenli uyumanız şart. Yetersiz uyuduğunuzda vücudunuzda ödem ve şişkinlik oluşur. Bu durumda olduğunuzda daha kilolu gösterirsiniz.

Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar gece geç saatlere kadar oturanlar bireylerin daha fazla yiyecek tükettiklerini ortaya koyuyor. Durum böyle olunca gün içerisinde aldığınız kalori miktarda çok fazla oluyor. Bu sebeple kilo verebilmek için her gün mutlaka 8 saat uyumanız gerekiyor.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 9

6- YEŞİL ÇAY VE SU TÜKETİN

Kilo vermek için her gün 8-10 bardak su içmeniz gerekir. Su içmek metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Vücutta biriken ödem ve toksinler atar. Böylece daha kısa sürede yağ yakımı gerçekleşir. Su ayrıca sağlığınız için de çok faydalıdır. İçerisinde bol miktarda mineral bulunur.

Diyetsiz kilo vermenin 6 püf noktası! Yağ yakımının sırrı günlük alışkanlıklarınızda - 10

Zayıflamak istiyorsanız her gün 1 fincan yeşil çay tüketmeyi alışkanlık halina getirmeniz gerekir. Yeşil çay içerisinde bulunan kateşin hem metabolizmayı hızlandırır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeşil çay düzenli tüketildiğinde yağ yakmanıza yardımcı olur.

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