Diyetsiz zayıflatan mikro alışkanlıklar: Kısa sürede kilo vermek artık zor değil
Yemek günlüğü tutmak, bol su içmek, protein açısından zengin kahvaltılar yapmak ve yemek yerken ekranlardan uzak durmak gibi mikro alışkanlıklar, refahınızı ve kilo verme hedeflerinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Yeterli uyku ve aç karnına alışveriş yapmaktan kaçınmak da iştahı yönetmek ve bilinçli diyet seçimleri yapmak için önemli stratejilerdir.
Genel sağlığınızı formunuzu ve varsa kilo verme hedeflerinizi destekleyebilecek birkaç önemli faktörün farkındayız. Bol sebze yiyin, yeterli protein alın ve diyetinize bol lif ekleyin. Ancak bilim, mikro alışkanlıklar olarak bilinen küçük eylemlerin başarınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Nasıl uyuduğunuz veya egzersizlerinizi nasıl planladığınız gibi bazı faktörler yemekle ilgili değildir.