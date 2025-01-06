Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi
Parkinson hastalığının erken belirtileri, tipik hareket semptomlarından onlarca yıl önce yumuşak veya monoton bir ses gibi hafif ses değişiklikleri olarak ortaya çıkabilir.Yapılan araştırmalar, bu ses semptomlarının önemli ölçüde daha erken ortaya çıktığını göstermektedir. Geliştirilen otomatik bir araç, ses kalıpları aracılığıyla Parkinson'u %80-90 doğrulukla belirleyerek erken tanıya yardımcı olur.
Titreme ve yürümede zorluk, parkinson hastalığının klasik semptomları olarak tanımlansa da, hastalığın erken belirtileri bu hareketle ilgili semptomların başlangıcından onlarca yıl önce ortaya çıkabilir. Yeni bir araştırma, yumuşak veya monoton bir ses gibi hafif ses değişikliklerini içeren Parkinson hastalığının şaşırtıcı bir erken belirtisini buldu.
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