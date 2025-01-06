Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi

Parkinson hastalığının erken belirtileri, tipik hareket semptomlarından onlarca yıl önce yumuşak veya monoton bir ses gibi hafif ses değişiklikleri olarak ortaya çıkabilir.Yapılan araştırmalar, bu ses semptomlarının önemli ölçüde daha erken ortaya çıktığını göstermektedir. Geliştirilen otomatik bir araç, ses kalıpları aracılığıyla Parkinson'u %80-90 doğrulukla belirleyerek erken tanıya yardımcı olur.

Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi - 1

Titreme ve yürümede zorluk, parkinson hastalığının klasik semptomları olarak tanımlansa da, hastalığın erken belirtileri bu hareketle ilgili semptomların başlangıcından onlarca yıl önce ortaya çıkabilir. Yeni bir araştırma, yumuşak veya monoton bir ses gibi hafif ses değişikliklerini içeren Parkinson hastalığının şaşırtıcı bir erken belirtisini buldu.

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SAĞLIK HABERLERİ

Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi - 2

Parkinson hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin kaybından kaynaklanır ve hareketi etkileyen merkezi sinir sistemi bozukluğudur. Beyindeki sinir hücresi hasarı, dopamin seviyelerinin düşmesine neden olur ve bu da zamanla giderek kötüleşen Parkinson semptomlarına yol açar.

Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi - 3

Hastalık titreme ve sarsılma ile ilişkilendirilirken, aynı zamanda vücutta sertlik, hareket yavaşlaması ve düşme riskini artıran denge sorunlarına da neden olabilir.

Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi - 4

Çalışmalar daha önce Parkinson hastalığını yumuşak, monoton bir sese yol açabilen ses sorunlarıyla ilişkilendirmişti.

Arizona Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Julie E Miller'ın laboratuvarındaki nörobilimciler tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, bu ses semptomları hareket semptomlarının başlamasından on yıllar önce çok daha erken ortaya çıkabilir.

Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi - 5

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Bilim insanları, Parkinson hastalığı geninin etkilerini araştırdı. Bu genin taşıyıcısı olan kuşların, gen aktarıldıktan iki ay sonra daha az şarkı söyledikleri, üç ay sonra ise şarkı seanslarına daha az şarkıyla başladıkları tespit edildi. Ayrıca şarkıları, insanlardaki Parkinson hastalığı semptomlarına benzer şekilde daha yumuşak ve kısa hale geldi.

Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi - 6

Providence Saint John's Sağlık Merkezi'nden araştırmacılar, Parkinson hastalığını %80-90 doğrulukla tespit edebilen, ses kalıplarını analiz eden otomatik bir tarama aracı geliştirdi. Bu yöntem, erken teşhis için umut verici bir çözüm sunuyor.

Doçent doktor açıkladı: Parkinson hastalığının 10 yıl önce ortaya çıkan şaşırtıcı belirtisi - 7


Parkinson hastalığının belirtileri genellikle 70 yaş civarında ortaya çıkar. Hastalık, hafıza, dil ve muhakeme becerilerini etkileyebilir. Erken dönemlerde hastalar sinirli veya endişeli hissedebilir ve depresyon ya da anksiyete yaşayabilir. İleri evrelerde ise ağız kaslarının etkilenmesiyle yutma ve çiğneme sorunları görülebilir. Ayrıca hastalar geceleri sık sık uyanabilir, kabus görebilir ve gün içinde uykuya dalabilir.

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