Doğada kendi kendine yetişen bedava vitamin deposu! Limondan 60 kat fazla C vitamini içeriyor
Dünya genelinde "süper meyve" olarak tanımlanan bir besin var ki içindeki C vitamini miktarıyla adeta limonla yarışıyor. Tropikal bir meyve olan bu besin yağmur ormanlarının derinliklerinde yetişir. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen bu meyve güçlü bir C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.
Vücut direncini artırmak, hastalıklara karşı güç kalkanı oluşturmak için doğanın gücünden faydalanmak gerekir. Bazı meyve ve sebzeler vitamin deposu olduğu için vücudunu korur.