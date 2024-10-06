Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor

Sarıkamış’ta, 2 bin 500 rakımdaki ormanlık alan ve vadilerde doğal olarak yetişen kuşburnu toplanmaya başladı. C vitamini, E vitamini, organik asitler ve esansiyel yağ asitleri içeren kuşburnu, içindeki vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişen kuşburnu, besin değeri açısından da zengin.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 1

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yılda kuşburnu toplama sezonu başladı. Doğanın sunduğu bu doğal ürün, hem sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 2

Kuşburnu, özellikle yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 3

Sarıkamış’ın doğasında yetişen kuşburnunu, bölge halkı marmelat ve kaynatarak çay olarak kullanıyor.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 4

Kuşburnu toplanmanın çok zor bir iş olduğunu ifade eden Furkan Turut, “Kuşburnu sezonu başladı. Kuşburnu topluyoruz. Bu sene baya bereketli, kuşburnunu topladıktan sonra evde güzelce marmelat yapıyoruz. Kurutuyorlar çay için, ayrı yeten hoşaf olarak ta kullanıyoruz. Gerçekten baya zor meşakkatli bir iş, ellerim param parça oldu” dedi.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 5

Kuşburnu toplamak için sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden vatandaşlar, gün boyunca yoğun bir tempoyla çalışarak kuşburnu topluyor. Toplanan kuşburnular, marmelat, çay ve çeşitli doğal ürünler haline dönüştürülerek kullanılıyor.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 6

Sarıkamış’ta kuşburnu toplama sezonu, aile bütçesine katkı sağlarken, hem de doğanın tadını çıkarmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 7


Kuşburnu içeriğinde C vitamini, B1, B2 ve K vitamini yanı sıra antioksidan bileşikler içerir. Kalp sağlığının korunmasında bağışıklığın güçlenmesinde etkilidir.


Kuşburnu çayı mide spazmı, ülser ve mide asidi gibi mide rahatsızlıklarını hafifletir. Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 8

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN KUŞBURNU

Kuşburnu içeriğinde yüksek oranda barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribe karşı vücudu korur.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 9

ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR

Geçmek bilmeyen inatçı öksürük ve soğuk algınlığına karşı kuşburnu ve kuşburnu çayı tüketebilirsiniz. Doğanın en zengin C vitamini kaynaklarından biri olan kuşburnu, yüzyıllardır öksürük, soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılmıştır.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 10

KAN BASINCINI DENGELER

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın bir raporuna göre, kuşburnu alımı kan basıncı seviyelerinde önemli düşüşlere neden olabilir.

Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor - 11

KUŞBURNU NASIL TÜKETİLİR?

Kuşburnu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyvedir.

İşte kuşburnunu tüketmenin birkaç yolu:

  • Kuşburnu çayı, kurutulmuş kuşburnu meyvelerinin kaynar suyla demlenmesiyle hazırlanır. Hem sıcak hem de soğuk içilebilir.
  • Kuşburnu reçeli yaparak kahvaltılarda veya tatlılarda kullanabilirsiniz.
  • Kuşburnu sirkesi, salatalarda ve yemeklerde lezzet katmak için kullanılabilir.
  • Kurutulmuş kuşburnunu atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.
  • Taze veya kurutulmuş kuşburnunu smoothie'lere ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz.


UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için kuşburnu tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.
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