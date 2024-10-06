Doğada kendi kendine yetişen en güçlü C vitamini kaynağı: Vücuttaki mikroplarla savaşıyor
Sarıkamış’ta, 2 bin 500 rakımdaki ormanlık alan ve vadilerde doğal olarak yetişen kuşburnu toplanmaya başladı. C vitamini, E vitamini, organik asitler ve esansiyel yağ asitleri içeren kuşburnu, içindeki vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişen kuşburnu, besin değeri açısından da zengin.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yılda kuşburnu toplama sezonu başladı. Doğanın sunduğu bu doğal ürün, hem sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.