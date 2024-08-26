Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz

Uzmanlar tarafından yüksek besin maddesi ve antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir besin olarak ifade edilen kızılcık, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde oldukça fazla bulunuyor. Kızılcık tüketmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Doğal olarak yetilen kızılcık marmelat, şurup ve çay formunda tüketilebiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 1

Bu günlerde yörede kızılcık hasadına başlanılırken, köylerde bununla alakalı telaşlı bir koşturmaca yaşanıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 2

Toplanan kızılcığın az bir kısmı iç pazarda satılırken önemli bir bölümü vatandaşların kendi ihtiyaçları için değerlendiriliyor. Kızılcık doğal olarak yetişiyor ve hasat zamanı köy sakinlerini de bir araya getiriyor.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 3

Kızılcığın doğal bir tansiyon düzenleyicisi olması onu daha cazip bir meyve haline getiriyor. Marmelat, şurup ve çay formu olan kızılcığın faydaları saymakla bitmiyor.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 4

Kızılcıklar çeşitli türde vücut için faydalı biyoaktif bileşenler içeriyor. Bilim insanları 20. yüzyıldan bu yana kızılcığın insan sağlığı üzerinde etkilerini araştırmaya devam ediyor.

Kızılcığın bilimsel çalışmalarca ispatlanmış faydaları şöyle:

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 5

Lokman Hekim’in, "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyerek önemini belirttiği bu meyve türünün geçmişi çok eskilere dayanıyor.

Ancak buna rağmen pek bilinmeyen kızılcık, sonbaharın kırmızı rengi ile dikkati çeken ve faydaları saymakla bitmeyen meyveleri arasında yer alıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 6
Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 7

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir, kalp sağlığını korur. Kızılcık, antosiyaninler, proantosiyanidinler ve kersetin gibi kalp sağlığını korumaya yardımcı antioksidanlar içeriyor. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda kızılcık suyu veya özlerinin çeşitli kalp hastalığı risk faktörlerine karşı faydalı olduğu, HDL iyi kolesterol seviyesini artırdığı, kötü kolesterolü, yüksek tansiyonu düşürdüğü, kandaki homosistein düzeylerini azaltarak kan damarlarındaki iltihaplanma riskinizi azalttığı görüldü.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 8

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Kızılcık suyunun veya kızılcıkların midede H. Pylori bakterisini engellediği ve bağırsak iltihabına karşı koruduğu tespit edildi.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 9

CRP oranını düşürür. CRP, C-Reaktif Protein demektir, vücuttaki iltihap oranını gösteren bir belirteçtir. CRP erken yaşlanmanın, kronik hastalığın ve bilişsel gerilemenin tetikleyicisi olabiliyor. Kızılcık tüketen kişilerin C-reaktif protein düzeylerinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 10

KAN DOLAŞIMINI ARTIRIR

Kan dolaşımını artırır. Kızılcığın damarlardaki esnekliği artırdığı görüldü. Bu durum kalp üzerindeki baskıyı azaltıyor ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Dolaşım sisteminin iyi olması ise enerjiyi ve bilişsel işlevi de yükseltebiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 11

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİ ÖNLER

Bağırsak sağlığını destekler. Kızılcık tüketmenin bağışıklık, ruh hali ve sindirim sağlığına bağlı faydalı bağırsak bakterilerinde olumlu değişimlere yol açtığı görüldü.

Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz - 12

BEYNİ GÜÇLENDİRİR

Beyni güçlendirir. Kurutulmuş kızılcığın yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlev ve sinirsel işlevsellik üzerindeki etkisini değerlendirildi. Yaşları 50 ile 80 arasında değişen 60 yetişkin, 12 hafta boyunca günde bir küçük fincan kızılcık tüketti. Deneme süresinden sonra araştırmacılar, plaseboya kıyasla katılımcılarda görsel epizodik hafıza ve sinirsel işlevlerde iyileşmeler ve müdahale sırasında LDL kolesterolünde önemli bir azalma gözlemledi.

ÖNEMLİ! Kızılcık tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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