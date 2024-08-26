Doğada kendiliğinden yetişen Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu yiyen hasta olmaz
Uzmanlar tarafından yüksek besin maddesi ve antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir besin olarak ifade edilen kızılcık, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde oldukça fazla bulunuyor. Kızılcık tüketmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Doğal olarak yetilen kızılcık marmelat, şurup ve çay formunda tüketilebiliyor.
Bu günlerde yörede kızılcık hasadına başlanılırken, köylerde bununla alakalı telaşlı bir koşturmaca yaşanıyor.