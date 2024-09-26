Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor

Alıç meyvesinin kışın habercisi olduğunu ve kilosunu 75 liradan sattığını kaydeden seyyar satıcı İsa Kurt, “Alıç dağlarda yetişiyor. Doğal ve yöresel bir meyvemizdir. Köylüler tarafından toplanan bu meyveleri biz de satıyoruz. Daha çok Erzincan, Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da yetişiyor. Şu an kilosu 75 lira. Bu daha 30 liraya kadar düşer. İlk çıktığı için pahalı” dedi.