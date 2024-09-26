Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor

Kışın habercisi olarak bilinen ve sonbaharın gelmesiyle birlikte pazar tezgahında yerini alan alıç meyvesi sağlık için çok faydalı. Herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan dağlık alanlarda yetişen alış meyvesi, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemine de iyi geliyor.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 1

Erzincan ve çevresinde kışın habercisi olarak bilinen alıç, yöre halkı tarafından dağlardan toplanıp tezgahlarda satışa sunuluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 2

Daha çok dağlık alanlarda herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan yetişen ve kışın habercisi olarak da bilinen yabani meyve alıç, tezgahlardaki yerini aldı.

Özellikle eylül aylarının sonunda satışa çıkarılan alıç, soğuk havaların gelmesiyle birlikte büyük ilgi görüyor.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 3

Fındık büyüklüğünde, ekşimsi tadıyla bilinen bu meyve; sarı, kırmızı ve turuncu renklerde bulunuyor.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 4

Yöre halkı alıcı sadece taze olarak tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 5

Alıcın tezgahlara çıkması ise sıcak günlerin sona erdiğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 6

Alıç meyvesinin kışın habercisi olduğunu ve kilosunu 75 liradan sattığını kaydeden seyyar satıcı İsa Kurt, “Alıç dağlarda yetişiyor. Doğal ve yöresel bir meyvemizdir. Köylüler tarafından toplanan bu meyveleri biz de satıyoruz. Daha çok Erzincan, Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da yetişiyor. Şu an kilosu 75 lira. Bu daha 30 liraya kadar düşer. İlk çıktığı için pahalı” dedi.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 7

KALBİ KORUYOR, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Alıç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor.

Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Dikenli bir ağaca sahip olan bu meyve, dalından tek tek toplanıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 8

Alıç genellikle sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Erzincan ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 9

Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Alıç sirke olarak kullanıldığında metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeyi hızlandırıcı etkiye sahip. Yağ yakımını da hızlandırıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 10

Fazla tüketildiğinde diğer meyvelerde olduğu gibi ishal gibi çeşitli zararları olabiliyor. Alıç sirkesi asidik bir yapıdadır. Doğrudan kullandığımızda seyrelterek kullanmalıyız. 1 çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sirke koyarak seyreltebilirsiniz,

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