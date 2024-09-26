Doğada kendiliğinden yetişen şifalı hazine tezgahta yerini aldı! Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor
Kışın habercisi olarak bilinen ve sonbaharın gelmesiyle birlikte pazar tezgahında yerini alan alıç meyvesi sağlık için çok faydalı. Herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan dağlık alanlarda yetişen alış meyvesi, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemine de iyi geliyor.
Erzincan ve çevresinde kışın habercisi olarak bilinen alıç, yöre halkı tarafından dağlardan toplanıp tezgahlarda satışa sunuluyor.