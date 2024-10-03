Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor

Mersin'in Mut ilçesine hasadı yapılan alıcın kilosu 250 liradan satılıyor. Alıç meyvesinin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesi kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 1

Mut ilçesine bağlı Bağcağız Mahallesi'nde üretici Serdar Çetin, 5 yıl önce 22 dönüm alanda yabani alıçları aşılayarak, 850 ağacın yer aldığı bir alıç bahçesi kurdu. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen alıcın hasadı bahçede başladı

SAĞLIK HABERLERİ

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 2

Bahçe sahibi Serdar Çetin, yurt içine pazarlama yaptıklarını, ileriki yıllarda ürünlerini yurt dışına da pazarlamak istediklerini söyledi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 3

Çetin, “5 sene önce dikmiş olduğumuz alıcın hasadını yapıyoruz. Yaklaşık 22 dönüm arazimizde 850 alıç ağacı bulunmakta. Ağaç başına ortalama 1 ila 2 kilo meyve hasadını gerçekleştiriyoruz.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 4

Alıç ağacı bünyesi gereği susuzluğa ve soğuğa dayanıklı bir ağaç. Alıçların desteklenmesi konusunda Mut halkımızı teşvik etmek istiyoruz. Hem de ülke genelinde üretimin artmasını istiyoruz.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 5

Biz bu alıcı şu anda Mut halkına tanıtmayı, ayrıca yerel pazara, yurt içi pazara sunmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte yurt dışına da göndermek istiyoruz. Ürünü işlemek istiyoruz" dedi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 6

Alıcın fiyatının kilo başına ortalama 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirten Çetin, "Marketlerde ise 350 liraya kadar fiyatlara çıkıyor" diye konuştu.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 7

Mut Ziraat Oda Başkanı Muharrem Yılmaz ise “İlçemiz Bağcağız Mahallesi Karaağaç mevkiinde üreticimiz Serdar Çetin alıç hasadı yaptı. Alıç şehrimiz için ilçemiz için çok önemli bir meyvedir. İlçede bu kadar büyük bir alıç bahçesi yoktur. Alıcın faydalarını günümüzde kanserde, diyabette, yüksek tansiyonda görmek mümkün” dedi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 8


Doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin sağlık için ciddi faydaları bulunuyor. Alıç meyvesi, özellikle Türkiye'de yaygın olarak bulunan ve birçok sağlık faydası sunan bir meyvedir.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 9

İşte alıç meyvesinin faydaları;

Antioksidan kaynaklarından biri olan alıç meyvesi kilo vermeyi destekler. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kalp sağlığını desktekleyen antioksidanlarla dolu olduğu için kalp ve damar hastalıklarına iyi gelebilir.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 10

Alıç lif açısından zengindir. Sindirim sistemini düzenler. Kabızlık, şişkinlik gibi sorunları giderir. Vitamin C içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor - 11

Alıç, sakinleştirici etkisiyle stres ve anksiyeteyi azaltabilir. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıcı özellikleri vardır.

UYARI! Alıç meyvesini kararında tüketmek sağlık için faydalı olabilir. Ancak yine de beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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