Doğada kendiliğinden yetişiyor: Girdiği evde kalp hastası bırakmıyor
Mersin'in Mut ilçesine hasadı yapılan alıcın kilosu 250 liradan satılıyor. Alıç meyvesinin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesi kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor
Mut ilçesine bağlı Bağcağız Mahallesi'nde üretici Serdar Çetin, 5 yıl önce 22 dönüm alanda yabani alıçları aşılayarak, 850 ağacın yer aldığı bir alıç bahçesi kurdu. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen alıcın hasadı bahçede başladı