Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu
Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan ve yaklaşık 32 bin dekardan 131 bin ton rekolte beklenen kapya biber, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. Kapya biber tüketimi vücuda pek çok fayda sağlıyor.
Türkiye'nin en verimli ovalarından Bafra Ovası'nda üreticiler, kapya biber hasadına başladı. Salça, toz biber yapımında kullanılan, közlenerek tüketilen kapya biber, lezzeti ve etli yapısıyla talep görüyor.
Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda ağırlıklı olarak sebze üretimi yapıldığını söyledi.
Ovada 2023 rakamlarına bakıldığında toplam 870 bin ton sebze üretimi olduğuna işaret eden Sağlam, "Tabii 2023 yılı içerisinde biber üretimimize baktığımızda tamamı 46 bin dekar alanda yaklaşık 168 bin ton biber üretimimiz vardı. 2024'te üretim alanı 51 bin dekara çıktı. Buradan da toplam 182 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Bunun içerisinde kapya biber üretimine baktığımızda 32 bin dekar alanda 131 bin ton bir kapya biber rekoltesi beklentimiz var." dedi.