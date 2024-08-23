Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu

Sağlam, Bafra Ovası'ndaki kapya biberin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:



"Samsun'dan biberi ile ünlü Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi iller de başta olmak üzere yaklaşık 32 ile biz kapya biber gönderiyoruz. Bugün yaklaşık maliyetlerimize baktığımızda 12 bin ile 15 bin lira arası dekara maliyetimiz ama yaklaşık 40 bin ile 50 bin lira arası bir iç piyasada satışımız var. Kilogram olarak baktığımızda bugün 10-11 lira arasında yurt içine, yurt dışına ise 17 liradan satışı yapılıyor. Dolayısıyla çiftçimiz kapya biberde verimli bir yıl yaşamaktadır."



Sebze ticareti ve üreticiliği yapan Adem Yanık ise ovada kapya biber hasadına başladıklarını; Polonya, Romanya, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini kaydetti.