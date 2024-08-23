Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu

Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan ve yaklaşık 32 bin dekardan 131 bin ton rekolte beklenen kapya biber, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. Kapya biber tüketimi vücuda pek çok fayda sağlıyor.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 1

Türkiye'nin en verimli ovalarından Bafra Ovası'nda üreticiler, kapya biber hasadına başladı. Salça, toz biber yapımında kullanılan, közlenerek tüketilen kapya biber, lezzeti ve etli yapısıyla talep görüyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda ağırlıklı olarak sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Ovada 2023 rakamlarına bakıldığında toplam 870 bin ton sebze üretimi olduğuna işaret eden Sağlam, "Tabii 2023 yılı içerisinde biber üretimimize baktığımızda tamamı 46 bin dekar alanda yaklaşık 168 bin ton biber üretimimiz vardı. 2024'te üretim alanı 51 bin dekara çıktı. Buradan da toplam 182 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Bunun içerisinde kapya biber üretimine baktığımızda 32 bin dekar alanda 131 bin ton bir kapya biber rekoltesi beklentimiz var." dedi.

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Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 2

Sağlam, Bafra Ovası'ndaki kapya biberin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Samsun'dan biberi ile ünlü Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi iller de başta olmak üzere yaklaşık 32 ile biz kapya biber gönderiyoruz. Bugün yaklaşık maliyetlerimize baktığımızda 12 bin ile 15 bin lira arası dekara maliyetimiz ama yaklaşık 40 bin ile 50 bin lira arası bir iç piyasada satışımız var. Kilogram olarak baktığımızda bugün 10-11 lira arasında yurt içine, yurt dışına ise 17 liradan satışı yapılıyor. Dolayısıyla çiftçimiz kapya biberde verimli bir yıl yaşamaktadır."

Sebze ticareti ve üreticiliği yapan Adem Yanık ise ovada kapya biber hasadına başladıklarını; Polonya, Romanya, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini kaydetti.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 3

İç piyasada ise özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesine biber gönderdiklerini aktaran Yanık, "İç piyasa 10 ila 11 lira arasında Avrupa'ya ise 17 ile 18 lira arasında satış yapıyoruz. Üreticiden 7 ile 8 lira arasında alıyoruz. Ben de bu yıl bin ton üretim yaptım. Bu yıl kuraklıktan dolayı verim biraz az. Bir hafta içinde ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kapya biber hasadında çalışan kadınlar ise tarlada hem hasat hem de ürünlerin kasalamasını yaptıklarını anlatarak günlük 1100 ile 1200 lira arasında kazandıklarını dile getirdi.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 4

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Salça yapımı, sofralık tüketim ve baharat olarak kullanan kapya biberin vücut için de pek çok faydası bulunuyor. C vitamini deposu olan kapya biber bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 5

EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLARDAN BİRİ

Kapya biber güçlü bir antioksidan kaynağı. Yüksek miktarda beta-karoten ve diğer antioksidanlar içerir. Bu, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanmayı geciktirici etkiler sağlayabilir ve bazı hastalıkların riskini azaltabilir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 6

Özellikle sabahları kahvaltıda kapya biber yemek sağlığı olumlu yönde etkiler. A vitamini bakımından zengin olan kapya biber, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 7

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Kapya biberin içinde bulunan A vitamini göz sağlığı için de faydalıdır. Göz sağlığını destekler ve gece körlüğü gibi göz problemlerinin riskini azaltabilir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Bafra Ovası'ndan AB ülkelerinin sofralarına giden şifa deposu - 8

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Kapya biber, lif açısından da zengindir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

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