Doğal A, C ve E vitamini deposu: Kan basıncını düzenleyip, kalbi koruyor

Meyveler antioksidanlar, vitaminler ve mineraller dahil olmak üzere çok sayıda besin içerir. Elma, muz ve çilek gibi daha popüler olanların yanı sıra, diğer birçok meyve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. İşte bağışıklığınızı güçlendirmek için kış mevsiminde diyetinize eklemeniz gereken bazı meyveler: