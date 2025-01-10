Doğal A, C ve E vitamini deposu: Kan basıncını düzenleyip, kalbi koruyor
Vitamin, antioksidan ve lif açısından zengin meyveler, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıkları önlemek için kışın olmazsa olmazdır. Başlıca meyveler arasında guava, kivi, portakal, nar, elma, armut ve hurma bulunur. Bu meyveler kalp sağlığını destekler, sindirimi iyileştirir, kan basıncını düzenler ve enfeksiyonlara karşı korur. Bunları kış diyetinize dahil etmek genel sağlığınızı ve enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olabilir.
Meyveler besin açısından zengindir ve özellikle kışın vücudumuzun güneş olmadığında belirli vitaminleri kaybetmesi ve bakteri ve virüslere karşı savunmasız hale gelmesi nedeniyle günlük diyetimize eklememiz gerekir. İnsan vücudu bu hastalıklarla savaşmak ve sizi sağlıklı tutmak için ekstra desteğe ihtiyaç duyar.