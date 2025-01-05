Doğal bağırsak temizleyici: İyi bakterileri koruyor, toksinleri süpürüyor

KOMBUCHA

Kombucha, bağırsak sağlığı için gerekli olan probiyotikler açısından zengin fermente bir çaydır. Bağırsaktaki iyi bakterilerin doğal dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olarak sindirime ve detoksifikasyona yardımcı olur. Kombucha'yı diyetinize dahil etmek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve besin emilimini artırabilir.

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