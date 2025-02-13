Doğal bir süper besin: Neden her gün 2 diş çiğ sarımsak yemeliyiz?

Peki, çiğ sarımsağı neden günlük rutininizin bir parçası yapmalısınız?



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR



Sık sık soğuk algınlığı ve enfeksiyonlardan mı endişeleniyorsunuz? Çiğ sarımsak, vücudunuzun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan güçlü antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. 2015 yılında yapılan bir çalışma, çiğ sarımsağın bağışıklığımızı nasıl güçlendirdiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren ve zararlı bakterileri uzak tutan bir bileşik olan allisin içerir. Düzenli tüketim soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonların şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.





