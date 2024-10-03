"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş

Keten tohumu sağlığa pek çok faydasıyla biliniyor. Son yıllarda cilt sağlığı ve gençleşmeyle ilgili pek çok doğal yöntem de sosyal medyada paylaşılıyor.

Keten tohumu maskesini kullananlar cildinin daha sıkı ve genç göründüğünü söylüyor. Hatta botoks iğnesi kadar başarı olup kırışıklıkları ve ince çizgileri de azaltabileceği paylaşılıyor.