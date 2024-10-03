"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş

Her yaşta genç görünen sıkı, pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmak herkesin hayâli. Son yıllarda sosyal medyada pek çok güzellik trendi ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de keten tohumu maskesi. Bu maske "doğal botok iğnesi" olarak tanımlanıyor. Maskenin kırışıklıkları, ince çizgileri yok ettiği iddia ediliyor. Peki, keten tohumu maskesi gerçekten botoks kadar etkili olabilir mi?

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 1

Sosyal medyada popülerliği yaygınlaşan keten tohumu maskesinin doğal botoks etkisi sağladığı iddia ediliyor. Estetik, dolgu ya da botoks gibi iğneyle yapılan işlemleri tercih etmeyenler keten tohumu maskesiyle cildine gençlik aşılayamaya çalışıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 2

Keten tohumu sağlığa pek çok faydasıyla biliniyor. Son yıllarda cilt sağlığı ve gençleşmeyle ilgili pek çok doğal yöntem de sosyal medyada paylaşılıyor.

Keten tohumu maskesini kullananlar cildinin daha sıkı ve genç göründüğünü söylüyor. Hatta botoks iğnesi kadar başarı olup kırışıklıkları ve ince çizgileri de azaltabileceği paylaşılıyor. 

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 3

Lif açısından zengin olan keten tohumu kan şekerini dengeliyor, tokluk hissi yaratıyor. Keten tohumu çözünebilir lif açısından da çok zengin olduğu için bağırsaklarda bir jele dönüşüyor, sindirimi yavaşlatıyor ve vücudun yiyeceklerdeki besin maddelerini emme sürecini daha kademeli hale getiriyor. Peki, keten tohumu cilt üzerinde de bu kadar etkili mi?

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 4

California Üniversitesi'nde Dermatoloji cerrahı olarak görev yapan Dr. Isaac Neuhaus, "Keten tohumu vücut için çok faydalı. Ancak her derdin dermanı değil. Ciltteki kırışıklıkları botoks gibi ortadan kaldırma etkisi kesinlikle yok. " diyor.

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 5

KETEN TOHUMUNUN VÜCUDA FAYDALARI

Keten tohumunun faydalarından yararlanmak için yapılabilecek en iyi şey bu besini yemeklere dahil etmek. Keten tohumunu düzenli tüketildiğinde cildiniz de dahil vücudunuz için pek çok fayda sağlayabilir.

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 6

Keten tohumu Omega-3 yağ asitleri, lif ve lignan gibi yararlı bileşiklere sahiptir. Bu özelliğiyle kilo kontrolünü sağlamaya, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Kan şekerini düzenler, kan basıncını ve kolesterol seviyeni düşürebilir.

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 7

Diğer lif açısından zengin besinlere oranla 800 kata kadar daha fazla lignana sahip olan keten tohumu güçlü bir antioksidan kaynağı.

İşte keten tohumunun vücuda faydaları;

  • Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur
  • Sindirim sistemini düzenler
  • Kabızlık problemini ortadan kaldırır
  • Keten tohumu kolesterolü düşürmeye yardımcı olu
  • Keten tohumu kalp ve damar sağlığını korur.
  • Cilt sağlığını destekler.
  • Keten tohumu bileşenindeki omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar oksidatif stresi azaltır, kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemeye ve büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olur.

  • Tansiyonu da dengeler.
"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 8

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumlarını çiğneyerek veya bütün halde salatalara, yoğurtlara ve smoothielere ekleyebilirsiniz. Ancak, tohumların sindirilebilirliği için genellikle öğütülmesi önerilir.

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 9

Keten tohumlarını bir kahve değirmeni veya mutfak robotu ile öğütüp, un gibi kullanabilirsiniz. Öğütülmüş keten tohumunu yoğurt, oatmeal, smoothie veya ekmek tariflerinde kullanabilirsiniz.

Yağını salatalarda veya soslarda kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı olmadığı için kızartma veya pişirme işlemlerinde kullanmamaya dikkat edin.

"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş - 10

Keten tohumlarını su ile karıştırarak doğal bir süt alternatifi yapabilirsiniz. Su ve keten tohumunu karıştırıp süzerek keten sütü elde edebilirsiniz.

Keten tohumunu ekmek, kek veya diğer fırın ürünlerine ekleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Tüketim miktarı konusunda, günde 1-2 yemek kaşığı önerİLİR. Ancak, bu miktarı aşmamaya dikkat edin ve yeterli su tüketimi sağlayın. Keten tohumunu beslenme düzeninize eklerken, herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışmanız gerekir. Ayrıca keten tohumu maskesini denemek istiyorsanız bunun için de bir dermatologdan fikir almalısınız.

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