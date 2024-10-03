"Doğal botoks iğnesi" olarak biliniyordu: Meğer kırışıklıklar üzerinde etkisi yokmuş
Her yaşta genç görünen sıkı, pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmak herkesin hayâli. Son yıllarda sosyal medyada pek çok güzellik trendi ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de keten tohumu maskesi. Bu maske "doğal botok iğnesi" olarak tanımlanıyor. Maskenin kırışıklıkları, ince çizgileri yok ettiği iddia ediliyor. Peki, keten tohumu maskesi gerçekten botoks kadar etkili olabilir mi?
Sosyal medyada popülerliği yaygınlaşan keten tohumu maskesinin doğal botoks etkisi sağladığı iddia ediliyor. Estetik, dolgu ya da botoks gibi iğneyle yapılan işlemleri tercih etmeyenler keten tohumu maskesiyle cildine gençlik aşılayamaya çalışıyor.