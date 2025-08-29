Doğal ilaç görevi görüyor: Vücuttaki zehri temizliyormuş

SİNDİRİM DOSTU

Ağır yemeklerden sonra ortaya çıkan şişkinlik ve mide rahatsızlıklarını hafifletmek için muskat etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Yiyeceklere veya süte küçük bir tutam eklemek, gaz oluşumunu azaltabiliyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Eskiden anneler, çocuklarının mide ağrılarını hafifletmek için yemeklerine muskat eklerdi; nazik etkisi sayesinde güçlü ilaçlara gerek kalmadan rahatlama sağlanabiliyor.



UYKUYA YARDIMCI



Günümüzde yaygın bir sorun olan uykusuzluk, muskatın nesiller boyunca kullanılan doğal bir çözümü olarak dikkat çekiyor. Yatmadan önce ılık süte eklenen muskat, sinirleri yatıştırarak derin ve dinlendirici bir uykuya yardımcı oluyor. Pek çok kişi bu yöntemin uyku kalitesini artırdığını belirtiyor.



AĞIZ SAĞLIĞINI DESTEKLER



Muskat, ağızdaki bakterilerle savaşarak ağız kokusunu önlüyor, diş ve diş eti sağlığını koruyor. Bitkisel diş macunlarında kullanılan muskat, geçmişte diş ağrılarını hafifletmek için de tercih ediliyordu. Küçük bir parça muskat çiğnemek, ağız temizliğini destekleyen pratik bir yöntem olarak biliniyor.