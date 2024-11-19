Doğal kalp-damar ilacıymış: Vitamin, mineral, lif ve sağlıklı yağlarla dolu
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için dengeli beslenmek gerekiyor. Genellikle ara öğün ya da atıştırmalık olarak tüketilen kuruyemişlerle ilgili yayınlanan bir araştırmada çıkan sonuç dikkat çekti. Yeni yapılan araştırmaya göre kuruyemişler kalp ve damar sağlığını koruyor.
Araştırma, kuruyemiş tüketiminin, farklı sağlık durumlarına sahip yetişkinlerde kan lipidleri üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Söz konusu bulguların, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra aşırı kilo/obezite, hipertansiyon ve dislipidemi gibi sağlık durumlarının önlenmesi ve tedavisi açısından önemli olabileceği ifade ediliyor.