Doğal kolesterol ilacı. Yoğurtla karıştırınca etkisi 2 katına çıkıyor
21.03.2026 07:53
NTV - Haber Merkezi
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve vücudunuzu hastalıklara karşı korumak için besin değeri yüksek, sağlıklı yiyeceklerden faydalanmanız gerekir. Güçlü bir omega-3 kaynağı olan bu besin, sindirim sisteminden, kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa iyi gelebilir.
Öğütülmüş keten tohumunun besin değeri, omega-3 yağları, ve lif içeriğinden kaynaklanır; bu da kişilerin daha iyi bir sağlık için düzenli beslenmelerine dahil etmelerini sağlar. Öğütme sırasında, keten tohumunun dış kabuğu parçalanır ve vücudunuzun tüm sağlık faydalarına erişmesini sağlar; çünkü bütün tohumlar sindirim sırasında bütün kaldığı için bu faydaları sağlayamaz. Günde bir veya iki yemek kaşığı bu tozun tüketimi, insanların sindirim sistemlerini ve kalp sağlıklarını desteklemelerine ve kan şekeri seviyelerini kontrol etmesine yardımcı olur.
OMEGA-3 VE KALP SAĞLIĞI KORUMASI
Öğütülmüş keten tohumundaki bitkisel omega-3 alfa-linolenik asit (ALA), kan damarlarını gevşetme yeteneği sayesinde kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve bu da kalp hastalığı riskini azaltır. Çalışmalar, yüksek lipid seviyelerine sahip hastaların, tedavilerinin ilk üç ayında günde 30 gram bu maddeyi aldıklarında toplam kolesterollerini %15, trigliseritlerini ise yüzde 20 oranında azaltabildiklerini gösterir. Lignanlar, kan damarı plak oluşumunu azaltmaya ve C-reaktif protein de dahil olmak üzere inflamasyon belirteçlerini düşürmeye yardımcı olan zayıf östrojen bileşikleri olarak işlev görür. Keten tohumunun besin profili şunları sağlar.
DİYABET İÇİN KAN ŞEKERİ KONTROLÜ
Toz keten tohumundaki yüksek lif içeriği, karbonhidrat sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bağırsaklarınızdaki çözünür müsilajın jel benzeri maddesi şekerleri hapseder ve bu da tip 2 diyabet hastalarında açlık glukoz seviyelerinde 8 haftada 10-15 mg/dL'lik bir azalmaya neden olur. Çalışmalar, bu maddeden günde iki yemek kaşığı içen kişilerin insülin duyarlılıklarında yüzde 25'lik bir artış yaşayacağını göstermektedir; bu da belirli oral ilaçların olumlu etkilerine eşittir, ancak herhangi bir olumsuz yan etkisi yoktur.
BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE KOLAY SİNDİRİM
Toz keten tohumunun bağırsak temizleme özellikleri, kabızlık sorunu yaşayan kişilere yardımcı olan ve bağırsak bakteri dengesini koruyan 2-3 gram lif içerir. Mukus tedavisi, bağırsak tahrişini yatıştırarak IBS hastalarına yardımcı olur ve dört haftalık tedavi süresince şişkinlik ve ağrı semptomlarında %30 azalmaya yol açar. Araştırmalar, her gün lif tüketen kişilerin daha kolay bağırsak hareketlerine sahip olacağını, daha az zorlanma gerektireceğini ve müshil kullanmalarına gerek kalmayacağını gösterir. Prebiyotik lifler, hem kolon hem de bağırsak sağlığına fayda sağlayan kısa zincirli yağlar üreten yararlı bakteriler için besin görevi görür.
KİLO KAYBI VE İŞTAH KONTROLÜ
Toz keten tohumu, son öğünden sonraki birkaç saat boyunca ghrelin seviyelerini %20 oranında azaltarak açlığı kontrol etmeye yardımcı olur. Çalışmalar, bu maddeden günde 25 gram yoğurtla birlikte alan kişilerin günlük kalori alımını yüzde 15 oranında azaltacağını ve bu durumun 12 hafta boyunca herhangi bir diyet uygulamadan 1-2 kilogram kilo kaybına yol açacağını göstermektedir. Bu öğündeki yağ, protein ve lif kombinasyonu, kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur ve tatlı veya kızarmış yiyecekler yeme isteğini önler. Menopoz sonrası kadınlar, lignan tükettikten sonra yağ yakma metabolizma hızlarının biraz artmasını bekleyebilirler.
CİLT VE SAÇA FAYDALARI
Toz keten tohumunda bulunan lignanlar, hormonal dengeyi koruyarak akne ve kuru cildi kontrol etmeye yardımcı olur, bu da akneye yol açan iltihaplanma reaksiyonlarını azaltır. Altı hafta boyunca her gün 30 gram bu besini tüketen kadınlar, daha iyi cilt sağlığına kavuşacak ve vücutları sindirim sistemlerinde fitoöstrojenleri dönüştürdüğü için sıcak basmalarında azalma yaşayacaklardır. Tıbbi araştırma bulgularına göre, Omega-3'lerin iç nemlendirme özelliklerinin egzama ataklarını yüzde 40 oranında azalttığı kanıtlanmış.
KANSER RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI
Araştırma çalışmaları, toz keten tohumunun, meme ve prostat kanserine yol açan fazla östrojene östrojen bağlayıcı görevi gören lignanlar içerdiğini ve böylece tümör büyümesinde %30'luk bir azalmaya neden olduğunu gösterir. Araştırma, erken evre hastalığı olan prostat kanseri hastalarında PSA seviyelerini yönettiğini ve meme tümörü boyutlarını minimal düzeyde azalttığını göstermek için günde 25 gram alan insan katılımcıları içermiştir. Vücut, lif alımıyla birlikte dışkı yoluyla toksinleri ve kanserojenleri daha hızlı bir şekilde atar.
KEMİK SAĞLIĞI DESTEĞİ
Toz keten tohumu, yaşlı kadınlarda kemik yoğunluğunu korumak için östrojen gibi davranan fitoöstrojenler içerir ve böylece daha iyi kalsiyum emilimi yoluyla osteoporoz geliştirme olasılıklarını azaltır. Vücudun D vitamininin işlevini yerine getirmesine yardımcı olmak için magnezyum ve bor izlerine ihtiyacı vardır, bu da daha güçlü kemiklere yol açar. Araştırmalar, bu takviyeyi kullanan menopoz sonrası kadınların, kullanmayan kadınlara göre yılda %2-3 daha yüksek oranda kemik mineral yoğunluğunu geliştireceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, hamilelik sırasında güneş ışığına maruz kalmanın birleşimi de kemik sağlığını destekler.
Keten tohumu, D vitamini emilimini iyileştirmenize yardımcı da olabilir.
Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.