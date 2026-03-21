Doğal kolesterol ilacı. Yoğurtla karıştırınca etkisi 2 katına çıkıyor

Araştırma çalışmaları, toz keten tohumunun, meme ve prostat kanserine yol açan fazla östrojene östrojen bağlayıcı görevi gören lignanlar içerdiğini ve böylece tümör büyümesinde %30'luk bir azalmaya neden olduğunu gösterir. Araştırma, erken evre hastalığı olan prostat kanseri hastalarında PSA seviyelerini yönettiğini ve meme tümörü boyutlarını minimal düzeyde azalttığını göstermek için günde 25 gram alan insan katılımcıları içermiştir. Vücut, lif alımıyla birlikte dışkı yoluyla toksinleri ve kanserojenleri daha hızlı bir şekilde atar.

KEMİK SAĞLIĞI DESTEĞİ

Toz keten tohumu, yaşlı kadınlarda kemik yoğunluğunu korumak için östrojen gibi davranan fitoöstrojenler içerir ve böylece daha iyi kalsiyum emilimi yoluyla osteoporoz geliştirme olasılıklarını azaltır. Vücudun D vitamininin işlevini yerine getirmesine yardımcı olmak için magnezyum ve bor izlerine ihtiyacı vardır, bu da daha güçlü kemiklere yol açar. Araştırmalar, bu takviyeyi kullanan menopoz sonrası kadınların, kullanmayan kadınlara göre yılda %2-3 daha yüksek oranda kemik mineral yoğunluğunu geliştireceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, hamilelik sırasında güneş ışığına maruz kalmanın birleşimi de kemik sağlığını destekler.

Keten tohumu, D vitamini emilimini iyileştirmenize yardımcı da olabilir.

