imsakiye

Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor

Birçok kişi günlük magnezyum ihtiyacını karşılamıyor. Yetişkin erkeklerin günlük 400-420 miligrama ihtiyacı varken, kadınların 310-400 miligram magnezyuma ihtiyacı var. Papaya, armut, incir, muz, kayısı ve guava gibi meyveler iyi magnezyum kaynaklarıdır. Bu meyveleri diyetinize dahil etmek, günlük magnezyum alımınıza lezzetli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 1

Yapılan araştırma, magnezyumun sinir fonksiyonu, kan basıncı düzenlemesi, kan şekeri kontrolü ve kemik sağlığının korunması için gerekli olduğunu, yetişkin erkeklerin günlük 400-420 miligrama, kadınların ise 310-400 miligrama ihtiyaç duyduğunu tespit ediyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 2

Günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılayacak birçok yiyecek olsa da, bunu karşılamanın daha lezzetli bir yolu var. Magnezyum açısından zengin meyveleri tüketerek, bunu daha sağlıklı ve lezzetli bir şekilde elde edebilirsiniz.

İşte magnezyum açısından zengin 6 meyve:


Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 3

PAPAYA

Her gün papaya yemek, forma girmenin ve form kazanmanın en iyi yoludur. Ayrıca magnezyumla birlikte günlük sağlık gereksinimlerinizi destekleyecek yeterli besin içerir. Papaya, fincan başına 34,6 miligram magnezyum sağlayarak günlük ihtiyaçların %8,2'sini karşılar. Meyve, kalp hastalığı önlemeyle bağlantılı bir karotenoid olan likopen açısından zengindir.


Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 4

DİKENLİ ARMUT

Bir meyvedeki en yüksek magnezyum konsantrasyonu bu harika meyveye aittir. Dikenli armut, 1 fincan porsiyon başına 127 miligram içeren ve Günlük Değerin %30'unu oluşturan önde gelen magnezyum açısından zengin meyve olarak ortaya çıkar. Ayrıca günlük C vitamini ihtiyacının %23'ünü ve lif ihtiyacının %19,2'sini sağlar.


Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 5

İNCİR

İncirler diyetinize harika bir katkıdır. Sadece bu değil, kuru incirler ikinci sırada yer alır ve fincan başına 101 miligram magnezyum sağlayarak Günlük Değerin %24'ünü temsil eder. Bu meyveler özellikle lif açısından zengindir, fincan başına 14,6 gram içerir ve günlük lif ihtiyacının %50'sinden fazlasını karşılar.


Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 6

MUZ

Bu parlak sarı uzun meyveler bir sebepten dolayı süper gıda olarak bilinir. Muzlar fincan başına 40,6 miligram magnezyum içerir ve günlük ihtiyacın %9,6'sını karşılar. Bu tropikal meyveler metabolizma ve bağışıklık fonksiyonu için gerekli olan B6 vitamini açısından zengindir. Günde bir muz tüketin ve sağlığınızın değiştiğini fark edeceksiniz.


Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 7

KAYISI

Kuru kayısı fincan başına 41,6 miligram magnezyum sunar ve günlük ihtiyacın %9,9'unu karşılar. Ayrıca günlük demir ihtiyacının %19,2'sini karşılar, oksijen taşınmasını ve hormon sentezini destekler. Olduğu gibi tüketilebildiği veya herhangi bir smoothie veya salataya eklenebildiği için kullanımı çok yönlüdür.


Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 8

GUAVA

Bu güzel yeşil meyve C vitamini içeriğiyle övülüyor. Ancak, sağlığınızı desteklemek için yeterli magnezyumla da doludur. Guava, fincan başına 36,4 miligram magnezyum sağlar ve günlük gereksinimlerin %8,6'sını karşılar. Bu meyve fincan başına 4,21 gram protein ve günlük C vitamini ihtiyacının %400'ünden fazlasıyla öne çıkar.


Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor - 9

DİĞAR HARİKA MAGNEZYUM KAYNAKLARI

Ispanak (pişmiş fincan başına 156 mg), kabak çekirdeği (gram başına 156 mg), chia tohumu (gram başına 111 mg), siyah fasulye (fincan başına 120 mg), edamame (fincan başına 100 mg), esmer pirinç (fincan başına 84 mg), badem (gram başına 80 mg), kaju (gram başına 74 mg), soya sütü (fincan başına 61 mg) ve yoğurt (8 gram başına 42 mg) dahil olmak üzere diğer önemli magnezyum kaynakları.

Günlük gereksinimleri karşılamak için çeşitli magnezyum açısından zengin yiyecekler tüketmenin önemini vurgulayalım. Optimum magnezyum alımı için meyve, sebze, kuruyemiş, tohum ve baklagilleri içeren dengeli bir diyet tüketmenizi öneririz.

DAHA FAZLA GÖSTER