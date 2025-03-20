Doğal magnezyum kaynakları: Günlük ihtiyacın yarısını karşılıyor

Günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılayacak birçok yiyecek olsa da, bunu karşılamanın daha lezzetli bir yolu var. Magnezyum açısından zengin meyveleri tüketerek, bunu daha sağlıklı ve lezzetli bir şekilde elde edebilirsiniz.



İşte magnezyum açısından zengin 6 meyve:





