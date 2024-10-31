Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor
Magnezyum kalp sağlığını destekleyen, sinir fonksiyonuna yardımcı olan, sağlıklı uykuya yardımcı olan ve ruh halini iyileştiren çok işlevli bir mineraldir. Vücudun magnezyum ihtiyacını karşılamak için bazı besinleri tüketmeniz gerekir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek vücudun ihtiyacı olan magnezyumu artırır.
Magnezyum vücudun ihtiyaç duyduğu temel minerallerden biridir. Magnezyum, vücut işlevi için hayati öneme sahip bir mineraldir ve 300'den fazla metabolik reaksiyonda yer alır. Vücutta %60'ı kemiklerde, %39'u yumuşak dokularda ve %1'i kanda bulunur.