Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor

Magnezyum kalp sağlığını destekleyen, sinir fonksiyonuna yardımcı olan, sağlıklı uykuya yardımcı olan ve ruh halini iyileştiren çok işlevli bir mineraldir. Vücudun magnezyum ihtiyacını karşılamak için bazı besinleri tüketmeniz gerekir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek vücudun ihtiyacı olan magnezyumu artırır.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 1

Magnezyum vücudun ihtiyaç duyduğu temel minerallerden biridir. Magnezyum, vücut işlevi için hayati öneme sahip bir mineraldir ve 300'den fazla metabolik reaksiyonda yer alır. Vücutta %60'ı kemiklerde, %39'u yumuşak dokularda ve %1'i kanda bulunur.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 2

Piyasada pek çok magnezyum takviyesi bulunur. Ancak magnezyumu besinler yoluyla da alabilirsiniz. Doğada bulunan vitamin ve mineral kaynağı bazı besinler magnezyum açısından zengindir ve vücudun genel sağlığını korumaya da yardımcı olur.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 3

Vücuttaki optimum magnezyum seviyesi hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp hastalığı riskini düşürür. Magnezyum, kalp atış hızını kontrol eden elektriksel aktiviteyi düzenler. Hücrelerdeki kalsiyum ve potasyum seviyelerini dengeleyerek çalışır. Doğru magnezyum seviyeleri anormal kalp ritimlerini veya aritmileri önlemeye yardımcı olur ve kalbin istikrarlı ve düzenli bir ritimde atmasını sağlar.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 4

Yetersiz magnezyum düzensiz kalp atışlarına veya çarpıntı veya aritmi gibi daha ciddi kardiyovasküler sorunlara neden olabilir.Bu özellikle kadınlar için önemlidir, çünkü menopozdan sonra kalp hastalığı riski daha yüksektir.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 5

Bu nedenle, magnezyum açısından zengin bir diyet yapmak kalp ritmimizi korumaya yardımcı olabilir, kalp kaslarının kasılmasını sürdürmeye yardımcı olur ve vücutlarında yeterli miktarda magnezyum alan erkek ve kadınlarda koroner kalp hastalığı riskinde mütevazı bir azalma olduğuna dair kanıtlar vardır.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 6

İŞTE MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzelerdeki magnezyum, serotonin gibi ruh halini etkileyen nörotransmitterleri düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca magnezyum, kortizol gibi stres hormonlarının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle ıspanak güçl magnezyum kaynaklarından biri. Öğünlerinizden birinde magnezyum yemek vücudunuz için sağlıklıdır.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 7

KURUYEMİŞLER

Badem, kaju ve kabak çekirdeği özellikle magnezyum açısından zengindir. Ek olarak, chia tohumları ve keten tohumları da bu temel mineralden önemli miktarda sağlar. Smoothielere, yoğurda veya yulaf ezmesine kuruyemiş ve çekirdek ekleyebilirsiniz. Kavrulmuş badem veya kaju harika bir atıştırmalıktır ve çekirdekler salatalara serpilebilir veya ekmeğe katılabilir.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 8

BAKLAGİLLER

Fasulye, mercimek, nohut ve siyah fasulyelerin hepsi magnezyum açısından zengindir. Baklagillerden elde edilen magnezyum sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabilir. Ruh halini ve stresi yöneten nörotransmitterlerin sentezlenmesine yardımcı olur.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 9

TAM TAHILLAR

Kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ve tam buğday gibi tam tahıllar magnezyumla doludur. Tam tahıllar, ruh hali dengesi için çok önemli olan sabit kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olur. Ayrıca serotonin üretimini destekleyerek daha sakin, daha dengeli bir zihin durumuna katkıda bulunurlar.

Öğünlerinizde rafine tahılları tam tahıllarla değiştirin. Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi veya tam tahıllı tost yiyin. Öğle veya akşam yemeğinde ana yemeğinizin yanında kinoa salatası veya kahverengi pirinç deneyin.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 10

MUZ

Muzlar yüksek potasyum içeriğiyle bilinir, ancak aynı zamanda iyi miktarda magnezyum kaynaklarıdır.Muzları atıştırmalık olarak tüketin, smoothielere ekleyin veya yulaf ezmesi veya yoğurdun üzerine dilimleyin. Ayrıca lezzetli, besin açısından zengin bir atıştırmalık için fıstık ezmesiyle de iyi giderler.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 11

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata severler için iyi haber: bitter çikolata önemli bir magnezyum ve antioksidan kaynağıdır. En az %70 kakao içeren bitter çikolatayı tercih edin. Küçük bir kare, doyurucu bir ikram olabilir veya bitter çikolatayı fırınlamada, smoothielerde veya yoğurt ve meyvelerin üzerine sürmek için kullanabilirsiniz.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 12

KIRMIZI MEYVELER

Çilek, yaban mersini ve ahududu sadece antioksidan bakımından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda makul miktarda magnezyum da sağlar. Meyvelerdeki magnezyum ve antioksidanların kombinasyonu, her ikisi de ruh hali bozukluklarıyla bağlantılı olan iltihabı ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Doğal magnezyum takviyesi: 1 lokması kas kramplarını önlüyor - 13

MAGNEZYUM ZENGİNİ GIDALAR BESLENME LİSTESİNE NASIL EKLENİR?

İşte magnezyum açısından zengin yiyeceklerin alımınızı artırmak için bazı ipuçları:

Gününüze magnezyum açısından zengin bir kahvaltıyla başlayın: Besin dolu bir kahvaltı için yulaf, chia tohumu ve badem ezmesini bir avuç meyveyle birleştirin. Yapraklı yeşillikler, muz ve yoğurtla yapılan smoothieler de harika bir seçenektir.

Hızlı bir magnezyum desteği sağlayacak kolay atıştırmalıklar için elinizde fındık, tohum ve bitter çikolata bulundurun.

Magnezyum açısından zengin malzemelerle yemek pişirin: Öğünlerinizde temel olarak kinoa veya esmer pirinç kullanın ve ana protein kaynağınız olarak baklagiller, yağlı balık veya tofu ekleyin. Ekstra faydalar için yapraklı yeşillikleri karıştırın.

Çeşitli besinler elde etmek için magnezyum kaynaklarınızı dönüşümlü olarak kullanın. Bir gün avokadolu ıspanak salatası yiyin ve ertesi gün bir kase mercimek çorbasının tadını çıkarın.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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