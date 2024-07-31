Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor

Dünya genelinde yüksek tansiyon yaygın hastalıkların başında geliyor. Hatta çoğu kişi kendinde yüksek tansiyon olduğunu bilmiyor. Yüksek tansiyon vücut için çok riskli olabiliyor. Bu sebeple yüksek tansiyonu önlemek ve vücut sağlığını korumak için özellikle beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı besinler yüksek tansiyon riskini ortadan kaldırıyor.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 1

Yüksek tansiyon, kan basıncının normalden yüksek olması durumudur. Kan basıncı, kalbin kanı arterlere pompalanırken arter duvarlarına uyguladığı baskıdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 2

Normal kan basıncı genellikle 120/80 mmHg olarak kabul edilir. Yüksek tansiyon, genellikle 140/90 mmHg ve üzeri olarak tanımlanır.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 3

Yüksek tansiyonu olan birinin kalbi, vücutta kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum zamanla kalbe ve diğer organlara ve kan damarlarına ekstra yük bindirir ve hasara neden olabilir.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 4

Ayrıca kalp hastalığı, böbrek hastalığı, felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi birçok ciddi sağlık sorunu ve hastalığı da yüksek tansiyon tetikleyebilir.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 5

Yüksek tansiyon riskini artıran en önemli faktörlerden biri sağlıksız beslenmedir. Özellikle tuz içeriği yüksek olan besinleri tüketmek tansiyonu tetikler.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 6

Tansiyonu dengede tutmak için mutlaka sağlıklı ve düzenli beslenmeniz gerekir. American Heart Association (AHA) "Potasyum açısından zengin besinler, hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyonu yönetmede önemlidir çünkü potasyum sodyumun etkilerini azaltır.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 7

Ne kadar fazla potasyum yerseniz, idrar yoluyla o kadar fazla sodyum kaybedersiniz" açıklamasında bulundu.

Bu sebeple potasyum zengini besinlerin tüketimini artırmak gerekiyor.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 8

MUZ

Potasyum zengini meyveler arasında muz yer alıyor. Muz vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Muzlar genellikle potasyumun vazgeçilmez bir kaynağı olarak düşünülür. Her 100 gram muz için yaklaşık 330 mg potasyum alırsınız.

Muz, sodyumun vücuttan atılmasına yardımcı olabilir ve kan basıncını düzenlemeye destek olur.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 9

ISPANAK

Ispanak içerisinde yüksek miktarda potasyum, magnezyum ve folat içerir. Ispanak yemek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 10

KURU KAYISI

Kuru kayısı, özellikle Türkiye'nin önde gelen tarım ürünlerinden biridir ve dünya çapında yüksek kalitesiyle tanınır. Türkiye, dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmını karşılamaktadır.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 11

Holland ve Barrett; "Kurutulmuş kayısılar potasyum içerdiğinden, kan basıncı seviyelerini düşürebilir. Çalışmalar, potasyumun hipertansiyonlu (yüksek tansiyon) hastalarda yüksek kan basıncını düşürebileceğini göstermiştir" diyerek kuru kayısının bilimsel yönüne atıfta bulunuyor.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 12

CEVİZ

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu kuruyemişler, kalp sağlığını destekler ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. Ceviz ve badem Omega-3 bakımından çok zengindir. Bu kuruyemişleri tüketmek tansiyonu dengeler.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 13

YABAN MERSİNİ

Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, damar sağlığını destekleyebilir ve kan basıncını olumlu etkileyebilir.

Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor - 14

Bu besinler genel olarak sağlıklı bir diyetin parçası olarak tansiyonu yönetmeye yardımcı olabilir. Ancak, beslenme düzeninizi değiştirirken veya tansiyonunuzla ilgili herhangi bir sorun yaşarken bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.

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