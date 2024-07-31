Doğal tansiyon ilacı! Türkiye'de yetişiyor, dünya çapında ünlü: Her gün yiyince kan basıncını düzenliyor
Dünya genelinde yüksek tansiyon yaygın hastalıkların başında geliyor. Hatta çoğu kişi kendinde yüksek tansiyon olduğunu bilmiyor. Yüksek tansiyon vücut için çok riskli olabiliyor. Bu sebeple yüksek tansiyonu önlemek ve vücut sağlığını korumak için özellikle beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı besinler yüksek tansiyon riskini ortadan kaldırıyor.
Yüksek tansiyon, kan basıncının normalden yüksek olması durumudur. Kan basıncı, kalbin kanı arterlere pompalanırken arter duvarlarına uyguladığı baskıdır.