Doğanın B vitamini takviyesi: Vücuda B6 vitamini depoluyor, beyni geliştiriyor

3. MANGO

Tek bir fincan dilimlenmiş mango, yaklaşık 0,2 mg B6 vitamini sağlar. Antioksidanların yanı sıra, bu tropikal meyve A ve C vitaminleriyle doludur. Cilt, bağışıklık sistemi ve göz sağlığı için harikadır, bu da onları B6 vitamini ve diğer temel besinleri artırmak için çok yönlü bir seçim haline getirir.