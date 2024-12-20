Doğanın bilinmeyen kahramanı keşfedildi: Demir, çinko, kalsiyum ne varsa onda!

DARININ SAĞLIĞA YARARLARI

Darı, yetiştirilen ilk ürünlerden biriydi ve modern bilim ve araştırmanın yardımıyla darıların besin özellikleri yavaş yavaş keşfedildi. Darılar, karbonhidrat, enerji (kalori), mikro besinler ve fitokimyasallar açısından buğday ve pirinç gibi başlıca tahıllara besinsel olarak benzerdir. Darılar %7-12 protein, %2-5 yağ, %65-75 karbonhidrat (kompleks karbonhidratlar) ve %15-20 diyet lifi içerir.



Darılar doğal bir demir, çinko, kalsiyum ve diğer besin kaynağıdır. Niasin, B6 ve folik asit ile kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve çinko içeriği daha yüksektir. Parmak darısı (ragi) iyi bir kalsiyum kaynağıdır (300-350 mg/100 g).

Mercimek, baklagiller, süt ve süt ürünleri veya vejetaryen olmayan yiyecekler gibi iyi protein kaynaklarıyla orta miktarda alınan darılar proteinin biyolojik değerini artırmaya yardımcı olur.