Doğanın bilinmeyen kahramanı keşfedildi: Demir, çinko, kalsiyum ne varsa onda!
Tahıl dünyasının bilinmeyen kahramanı olan ve sağlığa faydalarıyla dikkat çeken darı; demir, çinko, kalsiyum ve diğer besin kaynağıdır. Bilim ve araştırmanın yardımıyla darıların besin özellikleri yavaş yavaş keşfedildi. Peki, darı nasıl tüketilir ve neye iyi gelir?
Dünya genelinde farklı türleri yetiştirilir ve genellikle sıcak ve kurak iklimlerde kolayca yetişebilen dayanıklı bir bitkidir. Darı, hem insanlar hem de hayvanlar için besin kaynağı olarak önemlidir.