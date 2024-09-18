Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor

Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor. Doğanın en güçlü C vitamini kaynaklarından biri olan kuşburnu, vücut sağlığı için de bire bir.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 1

Vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için bugünlerde dağlara akın ediyor. Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 2

Kadınlı erkekli, çocuklu yaşlı gruplar halinde dağlara giderek kuşburnuyu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnuları bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 3

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 4

Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 5

KUŞBURNU ÇAYININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Kuşburnu çayı C vitamini, A, B ve K vitamini bakımından çok zengin bir bitki çayı. Kuşburnu çayı bu sebeple hem sağlığa çok faydalı hem de kilo verme süreçleri için iyi bir yardımcıdır.

Kuşburnu çayı gribe ve soğuk algınlığına çok iyi gelir.

Kuşburnu çayı antioksidan özelliğine sahip olduğu için hücreleri yeniler.

Diz ve eklem ağrılarına iyi gelen kuşburnu çayı vücuttaki iltihabi söker.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 6

Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir.

Kuşburnu çayı sindirimi düzenleyerek kabızlık problemine iyi gelir.

Kuşburnu çayı mide asidini düzenler.

Kuşburnu çayı cilt sağlığını korur.
Cildi nemlendirir. Ciltte oluşan lekeleri ve izleri geçirir.

Kuşburnu çayı egzama gibi cilt sorunlarına karşı etkilidir.

Kuşburnu çayı regl sancılarını azaltır ve düzenler.
Demir eksikliğine iyi gelir.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 7

KUŞBURNU ÇAYININ ZAYIFLAMAYA ETKİLERİ

Diyet yapan ve beslenme düzenine dikkat eden herkes yağ yakmak ve kilo verme sürecini hızlandırmak için bitki çaylarından yararlanır. Kuşburnu çayı da hem lezzetiyle hem de zayıflatıcı etkisiyle çok sık tercih edilebilir.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 8

Kuşburnu çayı vücutta biriken ödem, toksin ve şişkinliği atar.

Vücutta biriken fazla tuz ve suyu atar.

Kuşburnu çayı metabolizmayı hızlandırır.

Kuşburnu çayı sindirimi düzenlediği için zararlı maddelerin atılımını kolaylaştırır.

Diyet yaparken zayıflayan direncinizi artırır.
Kuşburnu çayı diyet sürecinizi daha kolay hale getirir.

Kuşburnu çayı kan şekerini dengeleyerek ani açıklık krizlerini önler.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 9

Kuşburnu çayını tek başına tüketerek kilo vermeye beklemek yanlış olur. Kilo vermek istiyorsanız vücudunuza uygun bir diyet ve egzersiz programı benimsemelisiniz. Bu programa ek olarak kuşburnu çayını her gün 1 fincan şeklinde tüketmelisiniz. Özellikle sabahları içilen kuşburnu çayı zayıflama sürecinizi metabolizma hızına göre daha kolay hale getirebilir.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 10

KUŞBURNU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Kuşburnu çayını evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

  • 1 su bardağı kadar kuşburnu
  • 4-5 su bardağı su
  • 1 küçük çubuk tarçın
  • Küçük bir demliğin içerisine kuşburnunu ekleyin. İçerisine suyu dökün.
  • Tüm karışımı kısık ateşte kaynatın.
  • Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatmaya devam edin.
  • Daha sonra 1 bardağın içerisine kuşburnu çayını süzün.
  • Eğer tadını çok ekşi bulursanız içerisine 1 tatlı kaşığı bal atabilirsiniz.
Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 11

KUŞBURNU ÇAYI YAĞ YAKIYOR

Kuşburnu çayı içmek zayıflamanıza yardımcı olur. Ancak kuşburnu çayını tüketirken aldığınız kalori miktarına da dikkat etmeniz gerekir. Kuşburnu çayını spor yaparak desteklemeniz büyük önem taşır.Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan bu sağlıklı çay zayıflamanıza hızlandırabilir.

Kuşburnu çayını düzenli olarak taze bir şekilde tüketmeniz önerilir. Zayıflamak için kararlı davrandığınız vakit kuşburnu çayı bu süreci hızlandırmanıza olanak sağlayabilir. Kuşburnu çayı özellikle bölgesel yağların yakımını hızlandırarak kısa sürede incelmenize yardımcı olabilir.

Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor - 12

KUŞBURNU ÇAYI İÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER...

Kuşburnu çayı zararsız bir bitki çayı gibi görünsede günde 2 fincandan fazla tüketmek önerilmez. Kuşburnu çayı idrar sökücü özelliği sebebiyle akşamları içilmemelidir. Kuşburnu çayını eğer sabah aç karnına içerseniz mide asidini düzenleyebilirsiniz.

Kuşburnu çayı bazı alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğinden kararında tüketilmelidir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli kullandığınız bir ilaç varsa kuşburnu çayı içmeden önce mutlaka bir doktora danışmanız gerekir.

Hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınlar her zaman bitki çaylarının tüketimine temkinli yaklaşmalıdır. Eğer böyle bir durumunuz varsa yine doktora danışmadan asla kuşburnu çayı içmemeniz önerilir.

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