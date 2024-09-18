Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor

KUŞBURNU ÇAYI İÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER...

Kuşburnu çayı zararsız bir bitki çayı gibi görünsede günde 2 fincandan fazla tüketmek önerilmez. Kuşburnu çayı idrar sökücü özelliği sebebiyle akşamları içilmemelidir. Kuşburnu çayını eğer sabah aç karnına içerseniz mide asidini düzenleyebilirsiniz.



Kuşburnu çayı bazı alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğinden kararında tüketilmelidir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli kullandığınız bir ilaç varsa kuşburnu çayı içmeden önce mutlaka bir doktora danışmanız gerekir.



Hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınlar her zaman bitki çaylarının tüketimine temkinli yaklaşmalıdır. Eğer böyle bir durumunuz varsa yine doktora danışmadan asla kuşburnu çayı içmemeniz önerilir.