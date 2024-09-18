Doğanın C vitamini kaynağı için oraya akın ediyorlar! Tek tek toplanan bağışıklık güçlendirici: Kışın tüketene hastalık uğramıyor
Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor. Doğanın en güçlü C vitamini kaynaklarından biri olan kuşburnu, vücut sağlığı için de bire bir.
Vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için bugünlerde dağlara akın ediyor. Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.